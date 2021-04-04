Мама Кларисса Альказар уже давно заметила, что ее сын очень любит наблюдать за огромными грузовиками. Тогда у женщины появилась идея, как сделать мальчика счастливее.

Кларисса вместе с Марко выходила на утреннюю прогулку к местному офису одной из крупнейших в мире компании UPS, что специализируется на экспресс-доставке и логистике.

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Так мальчик мог вдоволь любоваться грузовиками, которые так ему нравились. Кроме этого, Марко пытался активно подбадривать курьеров. По словам Клариссы, сын очень любил махать работникам рукой, желая им удачного пути.



Марко провожает курьеров / Фото GMA

Скоро маленький ритуал действительно превратился в настоящую привычку. Привыкли к малышу и сами курьеры. Своей улыбкой, неисчерпаемым позитивом и поддержкой малыш растопил сердце работников UPS. Именно поэтому они решили ответить ему взаимностью.

На день рождения Марко получил от сотрудников UPS детскую копию курьерского грузовика, что так нравились мальчику. Ни Кларисса, ни ее сын не ожидали такого.

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Через мгновение Марко из обычного двухлетнего малыша превратился в солидного курьера со своим личным авто и костюмом, что имитировал одежду взрослых сотрудников.

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