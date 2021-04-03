Пользовательница социальной сети Тикток, которую зовут Эйми, решила позволить своей 3-летней дочери Грейси перерисовать маме цвет волос. Для этого девочке дали емкость с фиолетовой краской, кисточку для покраски, а также одели перчатки.

Во время своей работы 3-летняя Грейси постоянно говорила маме: "Ты прекрасно выглядишь", "Мне не нужна помощь", "Твоему волосам приятно?". Дочь превратилась в настоящую стилистку.

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Сначала девочка использовала кисточку, однако затем решила, что просто руками будет удобнее. Покрасив часть волос, Грейси перевернула емкость с краской на голову мамы и слегка похлопала, чем рассмешила Эйми.

Женщина была удивлена, ведь результат оказался довольно хорошим. Хоть не все волосы приобрели фиолетовый оттенок, однако все имело достаточно гармоничный вид. Видео с процессом и результатом 3-летней стилистике пересмотрело более 16 миллионов пользователей.

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