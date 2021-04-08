Тато-військовий вважав надзвичайно важливим, щоб його маленька донька знала, наскільки вона для нього важлива. Перед тим, як відправитися на тривалу службу, чоловік написав 270 записок, по одній на кожен день. Це було потрібно для того, щоб донька знала, що він про неї завжди думає.

Коли штаб-сержант Філіп Грей з Нью-Йорка вирушав на службу, що тривала 9 місяців, дружина запропонувала йому написати записки для доньки Розі.

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Батько погодився та зробив 270 милих заміток для дівчинки. Кожну записку чоловік писав від руки, додаючи до деяких малюнки. Татові знадобився понад тиждень, аби усе написати. Роботу він розділи, то ж за один день міг зробити 30 – 40 заміток.

Філіп пише нотатки для доньки / Скриншот з відео

"Насправді, ще до того, як ми одружилися, він залишав мені невеликі записки на кухні або поруч з ліжком. Коли з'явилася Розі, чоловік став робити це ще частіше", – пригадала дружина Крістен.

Записка від батька / Скриншот з відео

Донька Розі розповіла, що деякі послання від тата стали її улюбленими: "Завжди посміхайся. Це змушує посміхатися всіх", "Вдалого вам дня" та "Люблю тебе".

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Дивіться відео: як батько залишав доньці замітки