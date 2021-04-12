Шведский фотограф Йохан Бевман создал проект об отцах в декрете. Идея возникла тогда, когда мужчина сам решился остаться с новорожденным сыном.

Йохан Бевман рассказал, что ему было очень сложно найти подходящую литературу, поэтому он решил посоветоваться с опытными папами, которые сидят дома с детьми. Его интересовало: как они на это решились, чему их это научило, какой опыт могут передать.

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"Я думал, что легко найду отцов, однако оказалось, что только 12% мужчин пользуются такой возможностью (декретного отпуска – 24 канал)", – отметил Йохан Бевман.

В Швеции предусмотрено оплачиваемый декретный отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 480 дней. Мама и папа могут распределять это время между собой, как сочтут нужным. Однако каждый из них должен минимум 90 дней находиться дома и ухаживать за малышом. Так страна на государственном уровне регулирует гендерное равенство.

Сейчас все больше отцв не просто используют определенные законом дни, а остаются дома с детьми дольше. Именно такие шведские папы стали героями фотопроекта Йохана Бевмана.

Альфред Нерхаген

Находился 9 месяцев в отпуске по уходу за сыном Заком, которому уже 4 года, а потом столько же с дочерью Мирой, которой 1,5 года.

"Обычно женщины не получают никаких особых благодарностей или уважения за то, что остаются дома и ухаживают за детьми. В то же время, когда отцов буквально превозносят за того, что мы беремся за домашние дела. Мой отпуск много для меня значит. Дети почти больше привязались к папе, чем к маме", – рассказал Альфред Нерхаген.



Альфред Нерхаген / Фото Johan Bavman

Горан Севелин

Взял отпуск на 10 месяцев, чтобы ухаживать за своей дочерью Лив.

"Ношение в слинге заменяет ребенку близость между матерью и ребенком во время грудного вскармливания. Моя дочь чувствует себя очень безопасно в слинге и спит в нем в течение 2 часрв в день. Я думаю, что финансовые потери можно пережить. Также уверен, что моя связь с дочерью крепчает, а это очень важно для наших дальнейших отношений", – пояснил Горан Севелин.



Горан Севелин / Фото Johan Bavman

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Смотрите фото отцов в декрете от Йохана Бевмана: