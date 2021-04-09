Мама, которая переехала в Нидерланды и воспитывает там с мужем ребенка, рассказала, что там больше всего ее удивило в подходе к воспитанию. Какой стиль отношения к детям присущий родителям в Нидерландах – читайте в материале.

Мамы не сильно переживают по поводу своего рациона

В Нидерландах нет строгих запретов для кормящих мам. В первые месяцы после рождения малыша им не рекомендуют есть капусту, лук, острые специи и употреблять алкоголь – все остальное можно.

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Простуду у малышей не лечат таблетками

Простуда – это не болезнь. Например, если у ребенка болит горло, дают попить ромашкового чая. К врачу обращаются в случае, если температура держится более 3 дней. Нужно укреплять иммунитет, а не расширять ассортимент домашней аптечки – такова философия местных мамочек.



Простуда у ребенка / Фото FirstCry Parenting​

Родители не прибегают к телесным наказаниям и не кричат

Кричать на ребенка или поднять на него руку – это что-то фантастическое. Родители никогда не бьют, не унижают детей, не сравнивайте их с другими, а все решают словами.

Здесь говорят, что крик или физическое насилие – это от слабости, беспомощности и потери контроля. Если хочется поднять на ребенка руку, то проблема не в малыше, а в родителях.

В ребенке видят личность

С детьми обращаются как с взрослыми, спокойно объясняют, почему так нельзя делать. Дают столько свободы в действиях, сколько нужно, чтобы это было безопасно и не мешало другим. Ребенку предоставляют выбор, не пытаются контролировать каждый его шаг.



Видят в ребенке личность / Фото Lightfield Studios​

Ошибки можно осуществлять, ведь маленький человек учится методом проб и ошибок, приучается к самостоятельности и ответственности за свои действия. Можно все, но при этом о последствиях, к которым это может привести, детям рассказывают обязательно.

Учат решать проблемы без конфликтов

В Нидерландах живут неконфликтные люди. Они лучше промолчат, чем выскажут мнение, если оно кардинально отличается от взглядов собеседника. Это прививается с детства, ведь родители советуют детям подумать дважды, прежде чем сказать что-то резкое или оскорбительное.

Поощряют индивидуальность

Детей сравнивают с другими, не требуют отличных результатов или оценок, не пытаются подогнать под общепринятые стандарты. Например, говорят: "Зачем учить его делать это именно правой рукой, давай посмотрим, может, левой ему удобнее".

Мамы в Нидерландах совершенно не переживают, если их ребенок не переворачивается, не говорит или не ходит на горшок, когда положено по стандартам.

Мама и папа интересуются мнением ребенка

Родители принимают решения совместно, узнают мнение ребенка обо всем, доверяют ему ответственные задания. Малыш знает, что его мнение интересует взрослых, поэтому вырастает уверенным в себе и самодостаточным.



Родители интересуются мнением ребенка / Фото PureWow

Детям навязывают правильное питание

В Нидерландах не особо заботятся о здоровом питании детей. Дать ребенку хлеб с маргарином на обед – это норма. В школах нет организованного питания: что принес, то и съел.

Прививают интерес к спорту

Любовь к спорту – это неотъемлемая составляющая жизни. Футбол, теннис, хоккей, бильярд, сквош – выбирай, что интересно. Зачем смотреть мультики или играть в компьютерные игры, когда гораздо интереснее поиграть вживую с друзьями или провести время с семьей.

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Самый ценный секрет воспитания

Лучший способ реагирования на любой каприз – отвлечение внимания:

Переворачивается и не дает надевать подгузник – дай игрушку.

Не хочет есть кашу – пусть каждая ложка с кашей кричит голосами различных животных.

Плачет и требует купить машинку – спроси, что он сейчас хочет делать: погулять в парке или поплавать в реке.

Упал и ударился – расскажи смешную историю.

Малыша всегда можно успокоить, если отвлечь его от причины расстройства.