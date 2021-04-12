Шведський фотограф Йохан Бевман створив проєкт про татів у декреті. Ідея виникла тоді, коли чоловік сам зважився залишитися з новонародженим сином.

Йохан Бевман розповів, що йому було дуже складно знайти відповідну літературу, тому він вирішив порадитися з досвідченими татами, які сидять вдома з дітьми. Його цікавило: як вони на це зважилися, чого їх це навчило, який досвід можуть передати.

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"Я думав, що легко знайду батьків, проте виявилося, що тільки 12% чоловіків користуються такою можливістю (декретної відпустки – 24 канал)", – зазначив Йохан Бевман.

У Швеції передбачено оплачувану декретну відпустку по догляду за дитиною тривалістю 480 днів. Мама і тато можуть розподіляти цей час між собою, як вважатимуть за потрібне. Проте кожен з них повинен мінімум 90 днів перебувати вдома і доглядати за малюком. Так країна на державному рівні регулює гендерну рівність.

Зараз все більше батьків не просто використовують визначені законом дні, а залишаються вдома з малюками довше. Саме такі шведські татусі стали героями фотопроєкту Йохана Бевмана.

Альфред Нерхаген

Перебував 9 місяців у відпустці по догляду за сином Заком, якому вже 4 роки, а потім стільки ж з дочкою Мірою, якій 1,5 року.

"Зазвичай жінки не отримують ніяких особливих подяк або поваги за те, що залишаються вдома і доглядають за дітьми. Водночас, коли татів буквально звеличують через те, що ми беремося за домашні справи. Моя відпустка багато для мене значить. Діти майже прив'язалися до тата більше, ніж до мами", – розповів Альфред Нерхаген.



Альфред Нерхаген / Фото Johan Bavman

Горан Севелін

Взяв відпустку на 10 місяців, щоб доглядати за своєю донькою Лів.

"Носіння в слінгу замінює дитині близькість між матір'ю і дитиною під час грудного вигодовування. Моя донька відчуває себе дуже безпечно в слінгу і спить в ньому протягом 2 годин в день. Я думаю, що фінансові втрати можна пережити. Також впевнений, що мій зв'язок з донькою міцнішає, а це дуже важливо для наших подальших відносин", – пояснив Горан Севелін.



Горан Севелін / Фото Johan Bavman

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Дивіться фото татів у декреті від Йохана Бевмана: