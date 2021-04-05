Французский фотограф Ален Лебойл воспитывает 6 детей и сохраняет особые моменты их детства. Именно семья является для него настоящим источником вдохновения.

Начинал Лебойл как скульптор, а камеру приобрел, когда нужно было создать портфолио работ.

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По словам мужчины, в его жизни скульптура и фотография тесно связаны, поскольку сосредоточены на детстве. "Я фотографирую свою семью. Также мои дети просят меня создавать для них огромные скульптуры", – пояснил Ален Лебойл.

Мы воспитываем 6 детей в маленьком селе на юге Франции. Учась дома, они имеют достаточно времени для изучения окружающей среды, экспериментов и игр,

– сообщил Лебойл.

Иногда Лебойл сравнивает жизнь своей семьи с "вечным летним лагерем". Однако они не забывают оставаться на связи с миром. "Мы имеем доступ к новым технологиям (хотя телевизора дома нет), путешествуем (по крайней мере, до пандемии), посещаем мои выставки", – добавил фотограф.

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Мужчина отметил, что рассматривает процесс фотографирования своей семьи как обычную жизненную документацию, что превратилась в художественный проект.

Смотрите, какие фотографии сделал Ален Лебойл: