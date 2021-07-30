Для начала нужно переключить внимание. Для этого родителям можно сесть рядом с ребенком и поинтересоваться, какое у него настроение.

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Проявляйте интерес к тому, что он смотрит или во что играет. Ведь дети любят, когда родители искренне интересуются их увлечениями.

В случае, если ребенок очень увлечен и игнорирует вопрос или отвечает односложно "да", "нет" – стоит дать ему больше времени. Когда он начнет говорить больше фраз, это означает, что ребенок начал "выныривать" из мира гаджетов.



Дети и смартфоны / Фото Unsplash

Когда диалог наконец начался, спокойно напомните ребенку, что время на игру, мультик или видео заканчивается. Нужно идти обедать, делать уроки, ложиться спать.

Мягкая техника поможет избежать эмоциональных качелей. В идеале, конечно, ребенок сам выключает гаджет и идет заниматься делами.

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Такой подход прекрасно подойдет, если у ребенка нет зависимости от видеоигр или социальных сетей. Если же есть, то нужно искать причину: какая неудовлетворенная потребность заставляет его бежать в виртуальный мир.