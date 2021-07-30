Для початку потрібно перемкнути увагу. Для цього батькам можна сісти поруч із дитиною та поцікавитися, який у неї настрій.

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Проявляйте інтерес до того, що вона дивиться чи у що грає. Адже діти люблять, коли батьки щиро цікавляться їх захопленнями.

У випадку, якщо дитина дуже захоплена й ігнорує запитання чи відповідає коротко "так", "ні", – варто дати їй більше часу. Коли вона почне говорити більшими фразами, це означатиме, що дитина почала "виринати" зі світу гаджетів.

Діти та смартфони / Фото Unsplash

Коли діалог нарешті розпочався, спокійно нагадайте дитині, що час на гру, мультик чи відео завершується. Потрібно йти обідати, робити уроки, лягати спати.

М’яка техніка допоможе уникнути емоційних гойдалок. В ідеалі, звісно, дитина сама вимикає гаджет й іде займатися справами.

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Такий підхід чудово підійде, якщо у дитини немає залежності від відеоігор чи соціальних мереж. Якщо ж є, то потрібно шукати причину: яка незадоволена потреба змушує її втікати до віртуального світу.