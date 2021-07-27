Я в твоем возрасте училась на "отлично"

Говоря подобные вещи, родители стимулируют нарциссическую часть психики ребенка, что побуждает его достигать определенных целей. Однако добивается он их не для себя, а для мамы с папой, чтобы они оценили.

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Когда такие дети взрослеют, они не радуются своим успехам. Радость приходит только в случае, если родители признают их достижения.

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Детям всегда неприятно, когда их сравнивают с кем-то другим. Неважно кто это: одноклассник, брат или сестра. Во взрослой жизни они продолжают сравнивать себя с другими, еще и всегда не в свою пользу.



Сравнение детей / Фото Adobe Stock

Не позорь меня

Иными словами, родители говорят: "Ты мой позор". Дети, которые часто слышат подобную фразу, очень хотят, чтобы все увидели, какие они на самом деле. Однако когда получают чье-то внимание, не знают, что с ним делать. Они прячутся, закрываются, теряются.

Будешь плохо себя вести, мы тебя отдадим дяде (бабайке)

Это очень конкретное послание, в котором говорится, что ребенок ценен, только если удобный своим родителям. Малыш слышит следующее: "Не будь собой, ты должен быть таким, каким ты нас устраиваешь". Вырастая, такие дети не знают, чего они хотят, и стараются угодить всем и каждому.

Ложные фразы родителей / Фото OurFamilyWizard

Иди, чтобы я тебя не видела и не слышала

Перевести это можно так: "Ты испортил мне жизнь, исчезни! Тебя не должно быть". Впоследствии такие дети живут с чувством глубокой вины перед родителями за то, что он (ребенок) мешал жить маме и папе счастливо.

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Стоит быть осторожными с подобными высказываниями, поскольку человек может нести их груз всю жизнь.