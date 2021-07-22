Чтобы избежать подобных ситуаций или улучшить поиск в случае исчезновения, следует придерживаться таких советов:

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• Перед выходом из дома расскажите малышу, что делать если он потерял родителей из своего поля зрения.

• Положите в карман ребенка записку с контактными данными родителей или других лиц, по которым можно будет быстро найти взрослых.

• Если идете в места большого скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду.



Яркая одежда / Фото Understood.org​

• Если потеряли ребенка в торговом центре, немедленно обратитесь к администрации. Видеокамеры и громкая связь помогут его разыскать.

• Расскажите и покажите ребенку, к каким людям можно обратиться за помощью. В частности, это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.

• Приобретите для ребенка умный часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой, которая даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.

• С ребенком нужно общаться, учить его, обсуждать разные ситуации. Научить кричать, если его куда-то тянут и говорить четкое "нет".

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Если же ребенок таки потерялась, лучше не ждать, а сразу звонить в полицию.