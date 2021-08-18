Машина, которую сделал Труонг Ван Дао, является маленькой копией Lamborghini Sian Roadster. С разницей, что сделана она из старых выброшенных деревьев.

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Мини версия имеет двигатель, что позволяет разогнать авто до 25 километров в час. Кроме этого, у него даже двери открываются так, как в оригинальной модели.

Смотрите фото: как выглядит мини Lamborghini Sian Roadster

Для создания такого автомобиля отец потратил 65 дней. Сначала он вырезал из дерева основу машины, потом устанавливал колеса и электродвигатель. Только после этого добавил все остальные детали. Труонг отметил, что самым трудным было вырезать детали, ведь они должны были идеально подходить друг к другу.

Смотрите видео: как отец создавал Lamborghini Sian Roadster

Это не первый автомобиль из дерева, который вырезал Труонг Ван Дао. Например, мужчина создал миниатюрные версии автомобилей Bugatti и BMW. Копия Bugatti в 3 раза меньше оригинала, но выглядит невероятно.

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Смотрите видео: как выглядит копия Bugatti