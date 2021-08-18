Машина, яку зробив Труонг Ван Дао, є маленькою копією Lamborghini Sian Roadster. З різницею, що зроблена вона зі старих викинутих дерев.

Цікаво Зворушливий сюрприз для нареченої: як друг її покійного батька вирішив вести дівчину до вівтаря

Міні версія має двигун, що дозволяє авто розганятися до 25 кілометрів на годину. Крім цього, у неї навіть двері відкриваються так, як в оригінальній моделі.

Дивіться фото: як виглядає міні Lamborghini Sian Roadster

Для створення такого автомобіля батько витратив 65 днів. Спочатку він вирізав з дерева основу машини, потім встановлював колеса та електродвигун. Тільки після цього додав всі інші деталі. Труонг зазначив, що найважчим було вирізати деталі, адже вони повинні були ідеально підходити одне до одного.

Дивіться відео: як батько створював Lamborghini Sian Roadster

Це не перший автомобіль з дерева, який вирізав Труонг Ван Дао. Наприклад, чоловік створив мініатюрні версії автомобілів Bugatti і BMW. Копія Bugatti в 3 рази менша за оригінал, але виглядає неймовірно.

Читайте також "Я просто завив від болю": донька написала твір про алкоголізм батька

Дивіться відео: як виглядає копія Bugatti