Крис всегда был поддержкой для семьи, когда его лучший друг Джерри умер. Поэтому Эллисон знала, что к алтарю ее должен вести только он.

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Женщина планировала попросить его это сделать, пока не узнала, что жена Криса претерпела несчастного случая. Невеста решила не беспокоить мужчину и подумала, что пойдет одна.

Видя, как расстроилась любимая, ее будущий муж Гаррет решил действовать. За несколько дней до свадьбы он отправился в город, где жил Крис, чтобы с ним поговорить. Жених договорился, чтобы мужчина удивил Эллисон и приехал за 48 часов до важного дня.

Смотрите видео реакции Элиссон приезда Гаррета:

Сначала Эллисон услышала голос Криса: "Эй, я слышал, что здесь кто-то выходит замуж?". Женщина не могла сдержать эмоций, расплакалась и начала обнимать мужчину. "Я бы не пропустил это никогда в мире. Я люблю тебя, детка", — сказал Крис, обнимая невесту.

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"Я не могла поверить, что это действительно он. Я была так счастлива и благодарна!", — вспомнила Элиссон.

Смотрите фото со свадьбы: