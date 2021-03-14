Кэти Гилкрист, какой 63 года, всегда знала, что ее удочерили. Однако женщина не догадывалась, что ее отец является одним из самых разыскиваемых преступников в США.

В 2017 году Кэти Гилкрист сделала тест ДНК, надеясь, что это поможет найти родственников и узнать о своем происхождении.

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Результаты, которые получила женщина, познакомили ее с троюродной сестрой Сьюзан Гиллмор. Женщина помогла Кэти разыскать информацию об ее биологической семье.

После нескольких лет исследований женщины обнаружили, что родным отцом оказался Уильям Брэдфорд Бишоп. Мужчина с 1970-х годов скрывается от правосудия.

ФБР обвиняет его в убийстве 68-летней матери, 37-летней жены и трех сыновей в возрасте 5, 10 и 14 лет. Совершив преступление 1 марта 1976, он перевез тела в неглубокую могилу и попытался сжечь. С того момента мужчина скрывается.



Отец Кэти Гилкрист / Фото FBI

Согласно фактам от ФБР, мужчина страдал от бессонницы, в прошлом находился под психиатрической помощью и использовал лекарство от депрессии. Он был напряженным, самоуглубленным и склонным к бурным вспышкам. Кроме этого, предпочитал опрятном окружению, которое внимательно подбирал. ФБР также разыскивает его как "вооруженного и очень опасного преступника".

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Кэти Гилкрист считает, что ее отец, которому должно быть около 84 лет, до сих пор не умер. "Мне кажется, что он жив и находится сейчас в Европе. Потому что какой-то промежуток времени он жил в Европе. Он имел средства и способности, чтобы вернуться туда", – сообщила женщина.

Смотрите видео: что известно об отце Кэти Гилкрист