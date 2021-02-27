Американка Мисси Охден, которой 42 года, с детства знала, что ее удочерили. Рон и Линда, которым сейчас 70 и 71 год, никогда не пытались это скрыть от своей приемной дочери.

Через удочерения Мисси не расстраивалась, ведь чувствовала, что ее любят. Кроме девочки, в семье была еще родная дочь пары – Тэмми, которая на 4 года старше.

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Судьбоносный день настал, когда Охден было 14 лет. В тот раз Мисси поссорилась со своей старшей сестрой, которая во время ссоры выкрикнула: "По крайней мере, мои родители хотели меня!".

Когда Охден выбежала из комнаты в слезах, приемная мама Линда решила, что пришло время рассказать правду.

Что известно об аборте

Оказалось, что ее настоящая мама, которую зовут Рут, забеременела в 19 лет. Девушка долго сомневалась, что делать, поэтому не решалась на аборт. Мама Рут заставила ее избавиться от ребенка, однако это ей не удалось, ведь девочка родилась живой.

Вместо того чтобы отдать ее на усыновление, бабушка Мисси сказала Рут, что аборт был успешным, а медиков попросила избавиться от малыша, назвав ребенка "медицинским мусором".



Маленькая Мисси Охден / Фото The Sun

К счастью, медсестры этого не сделали. Они отнесли ребенка в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где позаботились о Мисси. Когда девочке исполнилось 2,5 месяца, ее увидели Линда и Рон, которые захотели удочерить ребенка.

Услышав эту историю, Мисси поблагодарила Линду и пыталась продемонстрировать, что с ней все хорошо. Однако в действительности чувствовала себя опустошена. Тогда она начала злоупотреблять алкоголем, ведь ее пугала мысль о том, каким образом она пришла в этот мир. Через некоторое время девушка смогла оправиться.

Как происходили поиски

В 19 лет Мисси впервые попыталась найти своих биологических родителей. Линда и Рон отказывать не стали, однако предупредили, что встреча с биологическими папой и мамой может быть болезненной.

Десять лет Мисси искала своих родителей. В 2007 году она нашла упоминание об отце. Охден посчитала бестактным просто прийти к нему домой, поэтому написала письмо и отправила его в офис отца. Ответа не было.

Женщина начала сомневаться, что письмо дошло. Кроме этого, предполагала, что мужчина не хотел с ней встречаться. Через полгода Мисси узнала, что ее биологический отец умер в 51 год по естественным причинам.

Она уже подумала, что теперь никогда не встретится со своими биологическими родственниками, но ошиблась. Когда семья мужчины наводила порядок в его офисе, она нашла письмо Мисси. Большинство родственников отказалось иметь дело с ней, но отец мужчины, который является дедом Мисси, захотел связаться с внучкой.

Как нашла мать

Затем Охден нашла родителей своей биологической матери. Выяснилось, что она давно не общается с ними. И снова Мисси подумала, что это конец. Однако в 2013 году ей позвонила двоюродная сестра ее матери. Женщина сказала, что всегда знала – аборт ее сестры Рут был неудачным. Кроме этого, она предложила Мисси помочь им встретиться.



Мисси Охден с матерью / Фото инстаграм

После того как женщина наконец получила контакты матери, они списались. Рут призналась, что узнала о дочери еще в 2007 году, но не нашла в себе сил связаться с ней. Первые несколько писем были очень неудобными для обеих женщин, но постепенно они смогли разговориться.

Мисси узнала что ее биологическая мать давно прекратила общение с родителями, а Рут узнала, что у ее дочери уже есть муж и двое детей.

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В 2016 году дочь и мать наконец решили встретиться. Когда женщины увидели друг друга, они обнялись и пообещали больше никогда не прекращать общение. Теперь они встречаются регулярно, и Рут с удовольствием проводит время с внуками.

"Для нас обоих все еще остаются вопросы без ответов. Однако мы точно знаем, хотя я была предсказуемой жертвой этого аборта, она была второстепенной жертвой. Мы решили процветать. Жить. Любить. Прощать", – добавила Мисси Охден.