Кеті Гілкріст, якій 63 роки, завжди знала, що її удочерили. Проте жінка не здогадувалася, що її батько є одним з найбільш розшукуваних злочинців у США.

У 2017 році Кеті Гілкріст зробила тест ДНК, сподіваючись, що це допоможе знайти родичів й дізнатися про своє походження.

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Результати, які отримала жінка, познайомили її з троюрідною сестрою Сьюзан Гіллмор. Жінка допомогла Кеті розшукати інформацію про її біологічну родину.

Після кількох років досліджень жінки виявили, що рідним батьком виявився Вільям Бредфорд Бішоп. Чоловік з 1970-х років ховається від правосуддя.

ФБР звинувачує його у вбивстві 68-річної матері, 37-річної дружини та трьох синів у віці 5, 10 і 14 років. Скоївши злочин 1 березня 1976 року, він перевіз тіла у неглибоку могилу і спробував спалити. З того моменту чоловік переховується.



Батько Кеті Гілкріст / Фото FBI

Згідно з фактами від ФБР, чоловік страждав від безсоння, в минулому перебував під психіатричною допомогою та використовував ліки проти депресії. Він був напруженим, самозаглибленим і схильним до бурхливих спалахів. Крім цього, віддавав перевагу охайному оточенню, яке уважно підбирав. ФБР також розшукує його як "озброєного і надзвичайно небезпечного злочинця".

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Кеті Гілкріст вважає, що її батько, якому має бути близько 84 років, досі не помер. "Мені здається, що він живий і перебуває зараз в Європі. Тому що якийсь проміжок часу він жив у Європі. Він мав засоби та здібності, щоб повернутися туди", – повідомила жінка.

Дивіться відео: що відомо про батька Кеті Гілкріст