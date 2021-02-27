Воспитательница детского сада Хелен Хулик в 1938 году отказалась надеть юбку на судебное заседание. Из-за этого судья запретил ей давать показания и отправил в тюрьму на 5 дней.

В то время в американских судах действовал строгий дресс-код: ни одна женщина не имела права прийти на заседание в штанах. Однако Хелен добилась права надеть то, что ей заблагорассудится.

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Суд, штаны и неповиновение

28-летнюю Хелен Хулик вызвали в суд для дачи показаний против 2 мужчин, которых подозревали в краже. 9 ноября 1938 года женщина пришла на судебное заседание. Она была одета в брюки. Увидев это, судья перенес рассмотрение дела и попросил Хелен вернуться в платье.

Однако женщина решила, что будет отстаивать свои права.

Я этого не буду делать. Мне нравятся брюки, они удобные,

– цитировали женщину местные газеты.

Хелен Хулик надела брюки для показания в суде / Фото The Los Angeles Times

В следующий раз Хелен снова появилась в зале в необычной в то время одежде. После того, как она поклялась в качестве свидетеля, судья прекратил слушание.

В последний раз, когда вы были в этом суде в штанах, вы привлекали много внимания зрителей, заключенных и судебных атташе. Суд приказывает вам вернуться завтра в соответствующей одежде. Если вы будете настаивать на ношении брюк снова, вам будет запрещено давать показания. И будьте готовы к наказанию за неуважение к суду в соответствии с законом,

– заявил служитель Фемиды.

Как ни пытался адвокат убедить Хелен прислушаться к судье, она все равно стояла на своем.

"Я 15 лет носила брюки и буду это делать и в дальнейшем. А если судья посадит меня в тюрьму, я надеюсь, что это поможет навсегда освободить женщин от антислабизма", – сказала она.

Так и случилось. На следующий день Хелен отправили в тюрьму на 5 дней за неуважение к суду. Там ей пришлось надеть тюремный наряд – джинсовое платье.

Адвокат Хелен и нотариус работают над тем, чтобы освободить ее из тюрьмы / Фото The Los Angeles Times

Вольна надевать, что хочет

Впоследствии адвокат отменил приговор в апелляционном суде. Хелен также разрешили свободно носить брюки на заседании.

17 января 1939 года воспитательница наконец выступила в суде и, как ни странно, она была одета в платья. Видимо, таким был ее выбор.

Хелен наконец надела платье на заседание суда / Фото The Los Angeles Times