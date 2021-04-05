Французький фотограф Ален Лебойл виховує 6 дітей й зберігає особливі моменти їх дитинства. Саме сім'я є для нього справжнім джерелом натхнення.

Починав Лебойл як скульптор, а камеру придбав, коли потрібно було створити портфоліо робіт.

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За словами чоловіка, в його житті скульптура та фотографія тісно пов'язані, оскільки зосереджені на дитинстві. "Я фотографую свою сім'ю. Також мої діти просять мене створювати для них величезні скульптури", – пояснив Ален Лебойл.

Ми виховуємо своїх 6 дітей у маленькому селі на півдні Франції. Навчаючись вдома, вони мають достатньо часу для вивчення навколишнього середовища, експериментів та ігор,

– повідомив Лебойл.

Іноді Лебойл порівнює життя своєї сім'ї з "вічним літнім табором". Проте вони не забувають залишатися на зв'язку зі світом. "Ми маємо доступ до нових технологій (хоча телевізора вдома немає), подорожуємо (принаймні, до пандемії), відвідуємо мої виставки", – додав фотограф.

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Чоловік зазначив, що розглядає процес фотографування своєї сім'ї як звичайну життєву документацію, що перетворилася на мистецький проєкт.

Дивіться, які світлини зробив Ален Лебойл: