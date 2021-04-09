Особливості виховання дітей у Нідерландах: 10 стратегій батьків
Мама, яка переїхала в Нідерланди та виховує там з чоловіком дитину, розповіла що найбільше її здивувало у тамтешньому підході до виховання. Який стиль ставлення до дітей притаманний батькам у Нідерландах – читайте у матеріалі.
Джерело:Social
Мами не сильно переживають щодо свого раціону
У Нідерландах немає суворих заборон для годуючих мам. У перші місяці після народження малюка їм не рекомендують їсти капусту, цибулю, гострі спеції і вживати алкоголь – все інше можна.
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Застуду у малюків не лікують таблетками
Застуда — це не хвороба. Наприклад, якщо у дитини болить горло, дають попити ромашкового чаю. До лікаря звертаються у випадку, якщо температура тримається понад 3 дні. Потрібно зміцнювати імунітет, а не розширювати асортимент домашньої аптечки — така філософія місцевих матусь.
Застуда у дитини / Фото FirstCry Parenting
Батьки не вдаються до тілесних покарань і не кричать
Кричати на дитину чи підняти на неї руку — це щось фантастичне. Батьки ніколи не б'ють, не принижують дітей, не порівнюють їх з іншими, а все вирішують словами.
Тут кажуть, що крик або фізичне насильство — це від слабкості, безпорадності та втрати контролю. Якщо хочеться підняти на дитину руку, то проблема не в малюку, а в батьках.
У дитині бачать особистість
З дітьми поводяться як з дорослими, спокійно пояснюють, чому так не можна робити. Дають стільки свободи в діях, скільки потрібно, щоб це було безпечно і не заважало іншим. Дитині надають вибір, не намагаються контролювати кожен його крок.
Бачать в дитині особистість / Фото Lightfield Studios
Помилки можна здійснювати, адже маленька людина навчається методом проб і помилок, привчається до самостійності і відповідальності за свої дії. Можна все, але при цьому про наслідки, до яких це може призвести, дітям розповідають обов'язково.
Вчать вирішувати проблеми без конфліктів
У Нідерландах живуть неконфліктні люди. Вони краще промовчать, чим висловлять думку, якщо вона кардинально відрізняється від поглядів співрозмовника. Це прищеплюється з дитинства, адже батьки радять дітям подумати двічі, перш ніж сказати щось різке або образливе.
Заохочують індивідуальність
Дітей не порівнюють з іншими, не вимагають відмінних результатів чи оцінок, не намагаються підігнати під загальноприйняті стандарти. Наприклад, кажуть: "Навіщо вчити його робити це саме правою рукою, давай подивимося, може, лівою йому зручніше".
Мами у Нідерландах абсолютно не переживають, якщо їх дитина не перевертається, не говорить або не ходить на горщик, коли належить за стандартами.
Мама і тато цікавляться думкою дитини
Батьки приймають рішення спільно, дізнаються думку дитини про все, довіряють їй відповідальні завдання. Малюк знає, що його думка цікавить дорослих, тому виростає впевненим у собі та самодостатнім.
Батьки цікавляться думкою дитини / Фото PureWow
Дітям не нав'язують правильне харчування
У Нідерландах не особливо піклуються про здорове харчування дітей. Дати дитині хліб з маргарином на обід — це норма. У школах немає організованого харчування: що приніс, те й з'їв.
Прищеплюють інтерес до спорту
Любов до спорту — це невід'ємна складова життя. Футбол, теніс, хокей, більярд, сквош — вибирай, що цікаво. Навіщо дивитися мультики або грати в комп'ютерні ігри, коли набагато цікавіше пограти наживо з друзями або провести час із сім'єю.
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Найцінніший секрет виховання
Кращий спосіб реагування на будь-який каприз — відволікання уваги:
- Перевертається і не дає надягати підгузник — дай іграшку.
- Не хоче їсти кашу — нехай кожна ложка з кашею кричить голосами різних тварин.
- Плаче і вимагає купити машинку — запитай, що він зараз хоче робити: погуляти в парку або поплавати в річці.
- Впав і вдарився — розкажи смішну історію.
Малюка завжди можна заспокоїти, якщо відвернути його від причини розладу.
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