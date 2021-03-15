Иногда волнение перед первым свиданием настолько сильное, что заставляет совершать поступки, которые могут испортить вечер. Какие основные ошибки – читайте в материале.

• Увлекаться алкоголем

Это, пожалуй, самый опасный пункт в списке "ошибки на первом свидании". Алкоголь – это не лучший способ справиться с нервами во время первого свидания.

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Потеряв контроль над количеством порций "успокоительного", рискуете на следующее утро проснуться в лучшем случае с головной болью, а в худшем – с чувством стыда и огромным желанием стереть встречу из памяти. Поэтому лучше ограничьтесь бокалом хорошего вина и напоминайте себе, что визави волнуется не меньше.

• Рассказывать о бывших

При всей очевидности, этот пункт продолжает лидировать в списке "самых популярных ошибок". Возможно, что когда-то в будущем вы расскажете и о первой любви, и о разбитом сердце – потом, однако не сейчас.



Первое свидание / Фото AskMen

Подождать стоит и с расспросами о бывших вашего визави. В этот вечер лучше сосредоточиться на друг на друге.

• Расспрашивать о планах на будущее

Желаемое количество детей, отношение к институту брака и планы на ближайшие 5 лет – это неполный список тем для первого свидания, которые моментально спровоцируют у человека панику.

• Проводите слишком много времени в телефоне

Пункт, относится не только к свиданиям, сколько к этикету. Даже если вы привыкли не выпускать смартфон с рук, каждый час радуя своих инстаграм-подписчиков новыми фото, попробуйте хотя бы на время свидания убрать гаджет и посвятить все свое внимание партнеру.

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• Воспринимать все слишком серьезно

Волнение и предвкушение приятного вечера не стоит смешивать с напряжением и стремлением к тотальному контролю. Отнеситесь к первому свиданию, как к игре – непредсказуемой, интересной и приятной. Не стройте глобальных планов и наслаждайтесь моментом.