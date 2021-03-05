Первая встреча с родными партнера может быть пугающей. Если проявите любую из плохих форм поведения, рискуете, что родители поставят эмоциональный барьер и усложнят продолжения отношений. Что не нужно делать - читайте в материале.

Демонстрировать любовь

"Хотя публичные проявления привязанности могут быть замечательной вещью, однако для этого нужно подходящее время и место. Это не значит, что вы должны быть холодными и отдаленными, но это означает, что вам нужно понимать перед кем вы находитесь", – сообщил психолог Джейми Голдстейн.

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Он отметил, что в присутствии родителей лучше ограничиться держанием за руки с партнером или легкими прикосновениями.

Перебрать с алкоголем

Плохая идея употреблять алкоголь на подобной встрече. "Вы можете произвести на родителей ложное впечатление. Например, что вы не имеете самообладание и принимаете плохие решения", – заверил Дэнни Гибсон.

Такая встреча требует полного присутствия, ясности ума и натуральности, а это будет невозможно, если человек опьянеет.



Знать меру с алкоголем / Фото CafeMom

Говорить о религии или политике

"Если вы и ваш партнер имеете одинаковые взгляды, не допускайте, что их имеют и родители. Даже если точно знаете, что ваши убеждения соответствуют мыслям любимого или любимой, некоторые люди все равно считают, что такие темы – это дурной вкус. Лучше познакомиться с ними поближе, прежде чем разговаривать на эти темы", – рассказал психолог Джина Делука.

Проводить время с телефоном

"Избегайте разговоров по телефону, обмена текстовыми сообщениями, проверки электронной почты или просмотра социальных сетей. Родители вашего партнера могут подумать, что вы не заинтересованы в знакомстве", – отметил психолог и секс-терапевт Джанет Брито.

Быть закрытым

Психолог Саманта Родман советует приходить на такие встречи максимально открытыми, не дожидаясь, что родители вашего партнера будут такими, как ваши собственные.

Пусть они убирают за вами

Не сидите в ожидании обеда, а предложите, например, что-то почистить или помыть. "В противном случае родители могут считать, что вы не являетесь командным игроком", – добавил Джанет Брито.

Разговаривать о деньгах

"Сказать родителям вашего партнера, что они имеют хороший дом, это одно, но спросить их сколько он стоил – совсем другое", – пояснил терапевт Курт Смит.

Расспрашивать о деньгах считается неприличным и может восприниматься как грубость. После того как установите связь, люди могут рассказать, сколько что у них стоит. Однако встречая кого-то впервые, лучше забыть о финансовых вопросах.

Одеться неприлично

"Не приходите в любимой "пижаме", будто вы только что встали с постели. Ваша одежда покажет родителям, что вы несерьезно относитесь к встрече с ними и не заботитесь о вашей внешности", – пояснил Джанет Брито.



Встреча с родителями / Фото Getty Images

Разговаривать только о себе

"Хотя родители вашего партнера, видимо, очень заинтересованы в том, чтобы познакомиться, они также не хотят тратить все время на прослушивание историй всей вашей жизни. Попробуйте найти баланс в разговоре. Поставьте им вопрос, чтобы продемонстрировать интерес к знакомству", – пояснила Джина Делука.

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Молчать

"Встреча с родителями может вас напугать, но не позволяйте страху заставить вас молчать. Попробуйте относиться к ним, как и к другим людям, которых вы уважаете. Будьте вежливыми и поддерживайте беседу", – посоветовала психотерапевтка Тина Тессин.