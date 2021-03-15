Іноді хвилювання перед першим побаченням настільки сильне, що змушує робити вчинки, які можуть зіпсувати вечір. Які основні помилки – читайте в матеріалі.

• Захоплюватися алкоголем

Це, мабуть, найнебезпечніший пункт в списку "помилки на першому побаченні". Алкоголь – це не найкращий спосіб впоратися з нервами під час першого побачення.

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Втративши контроль за кількістю порцій "заспокійливого", ризикуєте наступного ранку прокинутися в кращому випадку з головним болем, а в гіршому – з відчуттям сорому і величезним бажанням стерти зустріч з пам'яті. Тому краще обмежтеся келихом хорошого вина та нагадуйте собі, що візаві хвилюється не менше.

• Розповідати про колишніх

При всій очевидності, цей пункт продовжує лідирувати в списку "найпопулярніших помилок". Можливо, що колись в майбутньому ви розповісте і про перше кохання, і про те розбите серце – колись, проте не зараз.



Перше побачення / Фото AskMen​

Почекати варто і з розпитуваннями про колишніх вашого візаві. В цей вечір краще зосередитися одне на одному.

• Розпитувати про плани на майбутнє

Бажану кількість дітей, ставлення до інституту шлюбу і плани на найближчі 5 років – це неповний список тем для першого побачення, які моментально спровокують у людину паніку.

• Проводите занадто багато часу в телефоні

Пункт, що відноситься не тільки до побачень, скільки до етикету. Навіть якщо ви звикли не випускати смартфон з рук, щогодини радуючи своїх інстаграм-підписникі новими фото, спробуйте хоча б на час побачення прибрати гаджет та присвятити всю свою увагу партнеру.

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• Сприймати все занадто серйозно

Хвилювання й передчуття приємного вечора не варто змішувати з напругою і прагненням до тотального контролю. Поставтеся до першого побачення, мов до гри – непередбачуваної, цікавої та приємної. Не будуйте глобальних планів і насолоджуйтеся моментом.