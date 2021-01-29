Американский психолог Говард Гарднер предложил теорию, которая объясняет различные виды интеллекта. Ученый предполагает, что сводить определение интеллекта ребенка к простой проверки IQ недостаточно.

Источник: Child develop

Говард Гарднер считает, что академическая успеваемость важна, однако столь же важны и склонности ребенка к рисованию, музыке, танцам, предпринимательской деятельности.

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► Телесно-кинестетический

Те, кто владеет этим типом интеллекта, преимущественно достигают успехов в спорте и других видах физической активности. Их особенность в том, что они много двигаются, и их движения хорошо скоординированы.

Это проявляется в том, что ребенок имеет интерес к подвижным играм и может хорошо координировать движения своего тела.

На какие детские черты обратить внимание родителям:

Он слишком суетлив?

Он всегда в тонусе?

Он не может долго усидеть на одном месте?

Такие мелкие детали могут помочь определить у ребенка телесно-кинестетический тип интеллекта. Им обладают спортсмены, актеры и танцоры.



Телесно-кинестетический тип интеллекта / Фото Performing Arts School of Classical Ballet

► Визуально-пространственный

Тип интеллекта определяет, насколько хорошо ребенок может визуализировать объекты, места и даже свои сны. Дети, обладающие таким интеллектом, имеют таланты в рисовании, лепке и других подобных занятиях. Они хорошо определяют размеры объектов и могут в деталях воспроизводить прошлые события. Они также склонны выражать свои мысли и чувства в визуальной форме.

► Логико-математический

Он связан со способностями ребенка к математическим вычислениям и аргументации. Важной частью логико-математического интеллекта есть навыки решения различных задач.

Если ребенок наблюдательный, умеет мыслить нестандартно, логично рассуждать, объяснять, понимать подсказки – у него развит данный тип интеллекта. Такие дети любознательны и часто задают вопросы. Они хорошо понимают язык цифр, графиков и диаграмм.

► Музыкальный

Этот тип интеллекта развит у детей, которые любят создавать музыку, петь и настукивать разные ритмы. Они лучше других понимают музыку.



Музыкальный тип / Фото Prodigies Music

Если у ребенка хороший голос, есть чувство ритма, различает тональности и интересуется игрой на музыкальных инструментах, тогда у него, несомненно, развитый музыкальный интеллект.

► Лингвистический

У таких детей преимущественно хорошо развитые языковые навыки. Если у ребенка хороший почерк, он любит читать, хорошо понимает грамматику и умеет правильно писать сложные слова – у него развит данный тип интеллекта. Такие дети любят играть со словами и разгадывать кроссворды.

Кроме этого, у них большой словарный запас, они легко запоминают новые слова, а также имеют развитую способность рассказывать истории.

► Экзистенциальный

Если ребенок, оставаясь наедине, не скучает и не боится, то у него развит данный тип интеллекта. Этот тип связан с такими качествами, как ответственность, самосознание и независимость. Дети, которые обладают экзистенциальным интеллектом, осознают свои сильные и слабые стороны.

Ребенок, который уверен в правильности своих действий, несмотря на то, что окружающие считают иначе, у него развит данный тип интеллекта.

► Межличностный

Такие дети умеют хорошо общаться с окружающими. Если ребенок постоянно проводит время со своими друзьями и любит общаться с людьми, у него развит данный тип интеллекта.



Межличностный тип / Фото Fair Observer

Такие дети умеют находить общий язык с разными людьми и понимают, как справляться с различными ситуациями. В компании они кажутся спокойными и расслабленными, а с друзьями они сочувствующие, добрые и отзывчивые.

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► Натуралистический

Если ребенок интересуется садоводством, уходом за животными, то у него развит данный тип интеллекта. Такие дети любят природу, интересуются различными явлениями, с удовольствием гуляют в парках, возле рек и везде, где нет асфальта. Также они обеспокоены сохранением природы.