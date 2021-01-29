Американський психолог Говард Гарднер запропонував теорію, яка пояснює різні види інтелекту. Вчений припускає, що зводити визначення інтелекту дитини до простої перевірки IQ недостатньо.

Джерело: Child develop

Говард Гарднер вважає, що академічна успішність важлива, проте настільки ж важливі й схильності дитини до малювання, музики, танців, підприємницької діяльності.

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► Тілесно-кінестетичний

Ті, хто володіє цим типом інтелекту, переважно досягають успіхів у спорті та інших видах фізичної активності. Їх особливість у тому, що вони багато рухаються, і їх рухи добре скоординовані.

Це проявляється у тому, що дитина має інтерес до рухливих ігор та може добре координувати рухи свого тіла.

На які дитячі риси звернути увагу батькам:

Вона надто метушлива?

Вона завжди в тонусі?

Вона не може довго всидіти на одному місці?

Такі дрібні деталі можуть допомогти визначити у дитини тілесно-кінестетичний тип інтелекту. Ним володіють спортсмени, актори та танцюристи.



Тілесно-кінестетичний тип інтелекту / Фото Performing Arts School of Classical Ballet​

► Візуально-просторовий

Тип інтелекту визначає, наскільки добре дитина може візуалізувати об'єкти, місця і навіть свої сни. Діти, що володіють таким інтелектом, мають таланти в малюванні, ліпленні й інших подібних заняттях. Вони добре визначають розміри об'єктів і можуть в деталях відтворювати минулі події. Вони також схильні висловлювати свої думки й почуття у візуальній формі.

► Логіко-математичний

Він пов'язаний зі здібностями дитини до математичних обчислень і аргументації. Важливою частиною логіко-математичного інтелекту є навички вирішення різних завдань.

Якщо дитина спостережлива, вміє мислити нестандартно, логічно міркувати, пояснювати, розуміти підказки – у неї розвинений даний тип інтелекту. Такі діти допитливі й часто ставлять питання. Вони добре розуміють мову чисел, графіків і діаграм.

► Музичний

Цей тип інтелекту розвинений у дітей, які люблять створювати музику, співати та настукувати різні ритми. Вони краще за інших розуміють музику.



Музичний тип / Фото Prodigies Music

Якщо у дитини гарний голос, є почуття ритму, розрізняє тональності й цікавиться грою на музичних інструментах, тоді у неї, безсумнівно, розвинений музичний інтелект.

► Лінгвістичний

У таких дітей переважно добре розвинені мовні навички. Якщо у дитини гарний почерк, вона любить читати, добре розуміє граматику і вміє правильно писати складні слова – у неї розвинений даний тип інтелекту. Такі діти люблять грати зі словами і розгадувати кросворди.

Крім цього, у них великий словниковий запас, вони легко запам'ятовують нові слова, а також мають розвинену здатність розповідати історії.

► Екзистенційний

Якщо дитина, залишаючись наодинці, не нудьгує і не боїться, то у неї розвинений даний тип інтелекту. Цей тип пов'язаний з такими якостями, як відповідальність, самосвідомість і самостійність. Діти, які володіють екзистенційним інтелектом, усвідомлюють свої сильні та слабкі сторони.

Дитина, яка впевнена в правильності своїх дій, не дивлячись на те, що оточуючі вважають інакше, у неї розвинений даний тип інтелекту.

► Міжособистісний

Такі діти вміють добре спілкуватися з оточуючими. Якщо дитина постійно проводить час зі своїми друзями й любить спілкуватися з людьми, у неї розвинений даний тип інтелекту.



Міжособистісний тип / Фото Fair Observer​

Такі діти вміють знаходити спільну мову з різними людьми і розуміють, як справлятися з різними ситуаціями. У компанії вони здаються спокійними й розслабленими, а з друзями вони співчутливі, добрі й чуйні.

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► Натуралістичний

Якщо дитина цікавиться садівництвом, доглядом за тваринами, то у неї розвинений даний тип інтелекту. Такі діти люблять природу, цікавляться різними явищами, із задоволенням гуляють в парках, біля річок і всюди, де немає асфальту. Також вони стурбовані збереженням природи.