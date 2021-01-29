Иногда общения родителей с детьми вместо спокойного разговора может превратиться в раздражение и конфликты. Как этого избежать – читайте в материале.

Источник: Psychology Today

Профессор психологии и основатель Гарвардской международной программы по переговорам Дэниэл Шапиро советует, как уладить конфликт с малышом.

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► Не впадайте в "головокружение"

Когда разгорается конфликт между родителями и детьми, есть риск, что эмоции помешают мыслить рационально и все будет выходить из-под контроля.

Дэниел Шапиро посоветовал родителям, как только конфликт начинает усиливается, задайте себе один вопрос: "Я действительно хочу этого конфликта?". В основном, вы ответите "Нет". В таком случае выдохните и представьте себя в будущем. Например, релаксируйте или читаете книгу. Неужели эта ссора стоит времени, нервов родителей и ребенка?



Конфликт с ребенком / Фото Irish Times

► Оцените обеспокоенность вашего ребенка

Профессор отметил, что родители считают, что во время ссор с детьми знают все правильные ответы на вопросы. Однако тот факт, что взрослые имеют власть, не означает, что в детских словах нет правды.

Малыши часто также могут рационально объяснить свое мнение, но для этого нужно дать им возможность это сделать.

Когда ребенок кричит на родителей, что они несправедливо к нему относятся, спросите его, почему он так думает. Возможно, он ревнует к тому, как снисходительно вы относитесь к поведению его младших братьев или сестер. Именно поэтому все его действия – это способ попросить внимания.



Привлечение внимания / Фото Port Macquarie News

► Дайте своему ребенку определенную самостоятельность

Представьте, насколько бессильным может чувствовать себя ребенок, когда родители говорят ему, во сколько просыпаться, что есть когда ложиться спать и как разговаривать. Неудивительно, что дети хотят немного свободы, чтобы определять свою собственную судьбу.

Даже мой 4-летний сын Лиам начнет истерить, когда я выберу ему десерт сам, без него. "Папа, я хочу выбрать!",

– вспомнил профессор Дэниэл Шапиро.

Поэтому в следующий раз, когда ребенок попросит остаться в школе или у друзей на дополнительный час, не говорите "Нет". Лучше спросите, почему малыш этого хочет. Тогда выслушайте объяснения и дайте ребенку выбор: "Если ты задержишься дольше сегодня, тебе придется завтра лечь спать пораньше. Как ты хочешь сделать?".

► Избегайте повторения конфликтов

Если проанализировать ссоры с ребенком, можно заметить, что причины конфликта постоянно повторяются. Например, просите убрать за собой игрушки, сын говорит "Хорошо", однако не делает этого. Или ребенок хочет показать свой авторитет перед младшим, поэтому игнорирует просьбы родителей. Все это приводит к ссоре.

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Когда вы нашли эти шаблонные причины конфликтов, ваша задача – изменить 2 – 3 действия. Например, ругайте ребенка за невыполнение просьб, а спросить у нее совета, как решить эту ситуацию. Так начинается диалог, и открывается путь для решения проблемы.