Взрослым бывает сложно быть независимыми и разрывать связь с родителями. Хотя для эмоционального развития мамы и ребенка это необходимо.

Источник: The Huffington Post

► Мама ставит нереалистичные требования к времени и вниманию ребенка

Это может происходить, например, когда отменяете все планы и подстраиваетесь под желания матери. Конечно, она важна, но не должна быть над всей жизнью.

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Терапевт Аманда Стимен отметила, что при этом может быть ощущение, что все делаете правильно, когда выполняете мамины требования и ожидания. Однако это может закончиться повреждением вашей связи – оскорблением и другими негативными чувствами.

► Чувствуете себя ответственными за эмоциональное самочувствие мамы

Если ваша мама говорит или делает вещи, которые показывают, что вы ответственны за ее самочувствие, вероятно, это означает нарушение границ. Дети не могут контролировать эмоциональное состояние родителей.



​Ответственность за эмоциональное состояние / Фото Josephine Ferraro​

"Некоторые родители научились делать так, чтобы их дети чувствовали себя ответственными за эмоции. Они могут говорить: "Потому что ты это сделал, я волновалась", "Ты огорчаешь меня, если не звонишь", "Если бы ты этого не сделала, я бы не разозлилась", – пояснила Аманда Стимен.

► Обманываете маму из-за страха ее разочаровать

Вы не должны испытывать потребность лгать маме, боясь ее неодобрение. Ей может не нравиться – это нормально.

Во взрослом возрасте вы отвечаете за свои решения и их последствия. Вам не нужно мамино согласие, как способа научить вас ума и "как лучше",

– пояснил семейный терапевт Аарон Андерсон.

► Полагаетесь на деньги своей мамы

Во взрослом возрасте может быть период безработицы, когда вынуждены попросить финансовой помощи у родителей. В этом ничего плохого нет. Если же можете работать – это не причина "сидеть на шее".

"Это означает, что мама может вмешиваться в ваши решения и влиять на них. Это не позволяет вам быть самостоятельным взрослым", – добавил Андерсон.

► Позволяете выполнять ваши обязанности

Пытаясь помочь, мама может выполнить обязанности своего взрослого ребенка. Например, постирать одежду, убрать свой дом. Если это позволять, можно препятствовать росту и развитию.

► Не принимать важные решения без нее

Если вы чувствуете, что не можете принимать ежедневные решения, не посоветовавшись с мамой или не спросив ее разрешения, что-то не то. Как взрослому человеку, вам должно быть комфортно выбирать самостоятельно. Вы можете посоветоваться, если хотите, но не должны чувствовать, что обязаны это делать.



Вы можете посоветоваться / Фото KTIS

Если вы не прислушиваетесь к ее словам, она может начать сыпать обвинениями и заставлять вас чувствовать вину. Все это может привести к неспособности проявить характер, низкой самооценки и дискомфорту самовыражению.

► Мама вмешивается в частную жизнь

"Если мама читает ваши личные сообщения, преследует вас в соцсетях, потом еще устраивает допросы и злится, если слышит "Нет" – это классическое нарушение границ", – отметила психотерапевт Тина Тессин.

► Мама слишком откровенная в отношении личных деталей своей жизни

Вы часто думаете: "Слишком, мам!" после того, как она рассказала о своем очередном кавалере сейчас или в юности? Или давит, чтобы узнать каждую деталь вашей романтической жизни.

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"Если у вас близкие отношения с мамой, где вы открыто говорите практически все, это нормально и здорово, если вы хотите иметь определенные личные границы", – добавила клиническая психологиня Джина Делукка.