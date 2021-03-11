Аби дитина виросла щасливою та самодостатньою людиною, батькам важливо пам'ятати та розуміти, що вони говорять малюку.

Дай мені спокій

Це також може звучати, як "відчепися" або "не заважай". Якщо ці фрази вимовляються надто часто, у дитини формується відповідна модель відносин.

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Наприклад, чутлива дитина буквально може зрозуміти так: "Я – перешкода, мною не дорожать". Як наслідок, прихована образа і прагнення взяти реванш, довести свою вагомість.

Ти такий

"Ледачий", "примхливий", "дурний". Ярлик, який батьки на дитину повісили в дитинстві, впливає на формування її характеру. Особливо, якщо це щодня повторювати.



Шкідливі фрази / Фото Cranium Academy

Не плач

Це одна з найбільш вживаних батьківських фраз. Промовляючи її, мама чи тато дають зрозуміти дитині, що її почуття (або ситуація, через яку вона плаче) – незначна та не гідна уваги. Набагато краще буде, якщо батьки заспокоять дитину, адже це продемонструє, що її почуття розуміють та приймають.

Чому ти не можеш бути як

"Брат", "сестра", "сусідський хлопчик". Подібні порівняння небезпечні не тільки тим, що народжують в серці дитини пекучу образу і ревнощі, а й тим, що сенсу від них ніякого. З почуття спротиву дитина не буде робити того, чого від неї хочуть.

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Молодець

Здавалося б, що може бути поганого в похвалі? Однак при частому вживанні цієї фрази її значення знецінюється. На підсвідомому рівні дитина перестає помічати цю фразу. Аби цього уникнути, варто щоразу заохочувати малюка різними словами, в залежності від ситуації.