В свой 37 день рождения Никки Уокер позвала родственников и друзей на барбекю. Мама именинницы, которую зовут Кэрол решила, что лучшим подарком для дочери будет 100 фунтов. Женщина, которой 69 лет, соединила купюры лентой, сложила их в коробку и привязала к шарику с гелием.

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Сначала все шло по плану матери, Никки открыла коробку с сюрпризом и начала радоваться подарку. Однако впоследствии шарик выскользнул из ее рук и полетел в небо.

Сестра подошла ко мне и сказала, что воздушный шар – мой подарок. Мне просто нужно было открыть коробку и достать его. Я сразу же это сделала, но шарик вылетел из коробки,

– пояснила Никки.

Кроме этого, девушка рассказала историю на своей странице в фейсбук, надеясь на помощь людей. "Моя мама подарила мне воздушные шары с привязанными к ним деньгами. Когда я открывала подарочную коробку, они улетели. Может, какой-то добрый человек найдет мой подарок и вернет его законному владельцу", — написала Никки.

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Также женщина добавила, что не может перестать над этим смеяться. Однако она переживает из-за своей мамы, которая так старалась над подарком.

Смотрите видео: как Никки открывала подарок