Дівчина повідомила, що 12 років тому була заручена, проте наречений попросив перенести весілля на 4 місяці.

Цікаво Іменинниця відпустила повітряну кульку з грошима: як донька втратила цінний подарунок матері

Ідея дуже зачепила дівчину. Крім того, у блогерки почалися проблеми на роботі. Усе це викликало нервовий зрив й вона опинилася у лікарні. Згідно зі висновком лікарів, після виписки дівчині потрібна була підтримка та догляд.

Мама приїхала на день раніше, ніж мала повернутися її донька з лікарні. Вона запропонувала нареченому з'їздити на мотопробіг, що мав бути на вихідних за містом, і залишався там до понеділка. Сама жінка вирішила бути вдома з донькою.

Дивіться відео: історія брехні матері

Чоловік поїхав та втілив підступний план матері в дію. Коли наречена повернулася, мама сказала їй, що хлопець перехотів одружитися і кинув дівчину. Підстав не вірити рідній людині у доньки не було.

Коли чоловік повернувся, нареченої дома вже не було. Мама забрала її в подорож, під час якої змушувала приймати виписані лікарем заспокійливі. За словами авторки відео, вони робили з неї зомбі. Та й телефон доньки мати зберігала у себе.

Читайте також Зворушливий сюрприз для нареченої: як друг її покійного батька вирішив вести дівчину до вівтаря

Тільки через 12 років дівчина дізналася, що історія, яку тоді розповіла її мама, була брехнею до самого останнього слова.

Крім того, дівчина зазначила, що вже говорила з колишнім нареченим. Проте відновлювати відносини вони не захотіли.