Матери передают своим детям навыки межличностного взаимодействия. Именно они влияют на то, как во взрослом возрасте дети будут общаться со всеми, в том числе с сексуальными партнерами.

Эта связь не зависит от социального статуса или общественности. Об этом сообщила доцентка кафедры гуманитарных наук из Университета штата Огайо Клэр Камп Душ в издании The Daily Mail.

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Американские психологи подтвердили и считают, что родители очень сильно влияют на то, как их дети строят отношения. В этом процессе роль матери является определяющей, поскольку ее значение для ребенка трудно переоценить.



Важная роль матери / Фото Saga

Также огласку получила доклад, который опубликовал журнал "PLOS One". В нем сказано, что социологи во время Национального опроса молодежи в 1979 году собрали данные более чем 7 тысяч матерей и их биологических детей.

Эксперты узнали у респондентов, с кем они имели связь в сексуальном плане, жили с кем-то вместе, или женились и был ли развод.

Итоги исследований

Клер Камп Душ собрала всю эту информацию, обработала ее и проанализировала. Она узнала, что количество браков и количество партнеров у матери определенным образом влияет на количество партнеров, которых будет ее ребенок иметь в будущем.

Также существуют определенные наследственные признаки (например, депрессия), которые также влияют на то, как мы взаимодействуем с другими людьми.

Наши родители показывают нам пример, как сосуществовать с социумом, как показывать привязанность, как спорить, как извиняться, как представлять себя, как правила общения отличаются завися от возраста и пола,

– сообщила Клэр Камп Душ.

Все эти черты влияют на то, как человек строит отношения, желает близости или, может, боится ее, а также определяют, насколько явно индивид проявляет интерес к своему партнеру.

"Дети учатся глядя. Именно поэтому трудно переоценить важность "примера матери для ребенка", – подтвердила тезис и психотерапевтка Ширани Патак.

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Каждый раз, когда новый клиент переступает порог ее клиники, первое, что она спрашивает: как в его семье общаются родители, какие у них отношения, уважают друг друга. "Мы видим, как человек воспроизводит программу, заложенную еще в детстве", – добавила Ширани Патак.