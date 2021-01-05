Значна різниця у віці між партнерами не прирікає шлюб на невдачу — це лише означає, що обом доведеться докладати більше зусиль, щоб дійти згоди.

5 років

Більшість психологів зазначають, що переважно жінки розвиваються швидше, ніж чоловіки. Особливо це можна спостерігати в останніх класах школи. Про це повідомило видання Elle.

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Не дивно, якщо не буде відчуватися жодної різниці у віці з коханим. Крім того, у партнерів буде приблизно рівноцінний життєвий досвід.

10 років

Західні вчені вважають, що 10 років – це ідеальна різниця у віці між чоловіком та жінкою. Причиною цього ж те, що до цього часу чоловік вже набирається достатньо досвіду, щоб не реагувати на капризи своєї коханої.

Також дорослий та зрілий чоловік вміє йти на компроміси. А жінка зможе прислухатися до думки свого коханого, бо визнає його авторитет.



Різниця у віці / Фото Power of Positivity

15 років

Якщо жінка починає зустрічатися з чоловіком старшим за неї на 15 років, означає, що вона шукає стабільність. Крім того, досить часто для молодих дівчат це можливість отримати досвід, який їм навряд чи зможуть дати ровесники.

Переважно такий зв'язок будується за принципом "батько – донька", коли дівчина розраховує на те, що її коханий повністю візьме на себе відповідальність за розв'язання її проблем.

20 років

Головна проблема відносин, де у партнерів настільки велика різниця у віці – складність в знаходженні спільних інтересів. Найчастіше чоловік до цього часу вже хоче стати розсудливим і вести розмірений спосіб життя, тоді як його друга половина, навпаки, жадає пригод.

Також їм досить складно знайти друзів, які однаково будуть цікаві як йому, так і їй. Не кажучи вже про те, що після 50 років у чоловіків відбувається спад сексуальної активності, тоді як у жінок після 30 спостерігається збільшення інтересу до інтимної сторони життя.

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Проте у цьому союзі рідко бувають конфлікти та непорозуміння. Адже через досвід чоловік намагається згладжувати всі "гострі кути".