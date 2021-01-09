Що таке любов? Це питання, яке люди задають собі з самого початку. Звичайно, існують наукові та фізіологічні пояснення, що стосуються хімічних та гормональних взаємодій у нашому мозку та тілі, але це навряд чи підходить до нашої романтичної сторони. Особливо, коли намагаємося зрозуміти наші складні емоції.

Ще у 1990-х роках психолог Артуром Арон досліджував разом з командою рівень близькості між двома незнайомими людьми. Про це розповіли у виданні Bored Panda.

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Психолог та його команда хотіли дізнатись, чи можна викликати почуття близькості, якщо запитати та відповісти на 36 конкретних питань. Усі вони розділені на 3 групи, кожна з яких є глибшою, ніж попередня, а також покликана розкрити справжній характер людей, включаючи їхні страхи та невпевненість.

Таку вправу на довіру завершують довгим поглядом в очі. Творці системи кажуть, ідеально, якщо "очі в очі" триватиме 4 хвилини.

Рівень I

1. З ким би ти хотів якось повечеряти (немає жодних обмежень, може бути будь-хто)?

2. Хочеш стати відомим? Яким чином?

3. Було таке, коли перш ніж зателефонувати кудись, "репетирував", що скажеш? Чому?

4. Опиши свій "ідеальний" день?

5. Коли ти востаннє наодинці наспівував? А так, щоб це чули інші?

6. Уяви собі ситуацію: ти можеш прожити до 90 років і після 30 років не старіти або тілом, або розумом. Що б з цього ти обрав?

7. Чи є у тебе якесь передчуття чи уявлення, через що ти помреш?

8. Назви три речі, які у нас з тобою збігаються (однакові, схожі).

9. За що у житті ти почуваєшся вдячним?

10. Якби ти міг змінити щось у своєму дитинстві, що б це було?

11. У тебе є чотири хвилини. За цей час ти маєш мені якомога повніше розповісти про своє життя.

12. Якби ти міг отримати будь-яку здатність / супервміння, що б це було?



Розмова для зближення / Фото Polka Dot Bride​

Рівень II

13. Якби ти міг дізнатися щось про своє майбутнє, що ти б хотів знати?

14. Чи є щось таке, що ти довгий час мріяв зробити? Якщо це не вийшло, то чому?

15. Що ти вважаєш найбільшим досягненням свого життя?

16. Що ти найбільше цінуєш в дружбі?

17. Який твій найцінніший спогад?

18. Який спогад найстрашніший?

19. Якби ти знав, що через рік раптово помреш, чи змінив би ти щось у своєму житті? Чому?

20. Що для тебе означає дружба?

21. Яку роль у твоєму житті грає любов?

22. Називайте почергово п'ять рис, які вам подобаються у вашому партнері.

23. Наскільки теплі стосунки у твоїй сім'ї? Чи відчуваєш ти, що твоє дитинство було щасливішим за те, яке було у більшості людей?

24. Як тобі твої стосунки з матір'ю?



Стосунки / Фото HuffPost​

Рівень III

25. Скажи три твердження зі словом "ми". Наприклад, "Ми обоє зараз відчуваємо…"

26. Заверши речення: "Хочу, щоб у мене був хтось, з ким я міг би поділитися…"

27. Якщо хочеш, щоб я стала тобі близьким другом, будь ласка, поділися зі мною чимось, що мені було б важливо знати.

28. Скажи своєму партнеру, що тобі у ньому подобається. Цього разу будь максимально відвертим – це мають бути речі, які ти не скажеш людині, яку бачиш вперше.

29. Який момент був найбільш незручним у твоєму житті.

30. Коли ти востаннє кричав перед іншою людиною? А на самоті?

31. Розкажи партнерові щось, що тобі подобається з його життя.

32. Для тебе є щось занадто серйозне, над чим не можна жартувати?

33. Якби ти помер просто зараз і не встиг би нікому нічого сказати, про що б ти шкодував найбільше?

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34. Уяви собі, що будинок, де лежить все, що ти нажив за життя, горить. Ти встиг врятувати рідних, домашніх тварин, документи, гроші. Лишився час, щоб винести ще одну річ. Що б це було? Чому?

35. З усіх людей у ​​твоїй родині, чия смерть вразила б тебе найбільше? Чому?

36. Поділися зі мною якоюсь особистою проблемою і запитай, як би я її вирішила.