Матері передають своїм дітям навички міжособистісної взаємодії. Саме вони впливають на те, як у дорослому віці діти будуть спілкуватися з усіма, в тому числі із сексуальними партнерами.

Цей зв'язок не залежить від соціального статусу чи спільноти. Про це повідомила доцентка кафедри гуманітарних наук з Університету штату Огайо Клер Камп Душ у виданні The Daily Mail.

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Американські психологи підтвердили та вважають, що батьки дуже сильно впливають на те, як їх діти будують стосунки. У цьому процесі роль матері є визначальною, бо її значення для дитини важко переоцінити.



Важлива роль матері / Фото Saga

Також розголосу набула доповідь, яку опублікував журнал "PLOS One". В ній зазначалося, що соціологи під час Національного опитування молоді в 1979 році зібрали дані у понад 7 тисячі матерів та їх біологічних дітей.

Експерти дізналися у респондентів, з ким вони мали зв'язок у сексуальному плані, чи жили з кимось разом, чи одружувалися і чи було розлучення.

Підсумки досліджень

Клер Камп Душ зібрала усю цю інформацію, обробила її та проаналізувала. Вона дізналася, що кількість шлюбів і кількість партнерів у матері певним чином впливає на кількість партнерів, які матиме її дитина у майбутньому.

Також існують певні спадкові ознаки (наприклад, депресія), що також впливають на те, як саме ми взаємодіємо з іншими людьми.

Наші батьки показують нам приклад, як співіснувати із соціумом, як показувати прихильність, як сперечатися, як вибачатися, як представляти себе, як правила спілкування відрізняються залежно від віку та статі,

– повідомила Клер Камп Душ.

Усі ці риси впливають на те, як людина будує стосунки, бажає близькості чи, може, боїться її, а також визначають, наскільки явно індивід проявляє інтерес до свого партнера.

"Діти навчаються, дивлячись. Саме тому важко переоцінити важливість "прикладу матері для дитини", – підтвердила тезу й психотерапевтка Шірані Патак.

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Кожного разу, коли новий клієнт переступає поріг її клініки, перше, що вона запитує: як у його родині спілкуються батьки, які у них стосунки, чи поважають вони один одного. "Ми бачимо, як людина відтворює програму, закладену ще у дитинстві", – додала Шірані Патак.