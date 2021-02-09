Не всегда у партнера можно встретить понимание и поддержку, что может привести к появлению ощущения одиночества. Психотерапевт Эстер Перель предложила обдумать над 5 вопросами, которые помогут понять, почему это происходит.

Часто в отношениях случается такая ситуация, когда один хочет большей близости, а другой отстраняется. Это ситуация настолько типична, что психотерапевты придумали название для двух типов партнеров.

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Один преследует, другой отстраняется

Того партнера, который больше стремится к доверию, открытости и укреплению связи, психологи называют "преследующим". Того человека, который стремится поддерживать дистанцию ​​и требует собственного пространства и автономии, "отстраняющимися".

В отношениях, как женщина может быть преследователем, так и мужчина, который также может потребовать душевного тепла.



Отношения / Фото ELLE Man

Партнер, который преследует, чувствует, что его самого и все его усилия для сохранения и развития отношений, не ценят. Об этом сообщила психотерапевт Эстер Перель. Она отметила, что в этот момент человек переживает одиночество, что может привести к росту негативных эмоций. Например, стыд за свое желание близости, снижение самооценки, отсутствие любви.

Сначала может показаться, что страдает только один человек, однако в дальнейшем такая ситуация может привести к тому, что и второй партнер будет иметь чувство вины, считать себя неспособным на глубокую привязанность и близость.

Как начать разговор

Если у обоих партнеров есть желание сохранить отношения, в таком случае психотерапевт порекомендовала обсудить ситуацию. Это нужно, чтобы была возможность рассказать о своих переживаниях и вместе обсудить ситуацию, а не обвинять друг друга.

Эстер Перель предложила поговорить примерно в таком стиле: "Я полностью понимаю, что сейчас наши взгляды и настроение не совпадают. Мы чувствуем по-разному. Но мне очень важно знать, что ты обо мне заботишься и тебе небезразличны мои чувства, что ты сочувствуешь мне и не отстраняешься. Я не требую, чтобы ты хотел того же самого, что и я. Но мне важно знать, что тебе интересно, чего же я хочу".



Разговор / Фото Stocksy United

Если хотите большей близости с партнером, а он этого не хочет, тогда эти вопросы помогут подготовиться к разговору.

Что с нами происходит прямо сейчас? Что нас сдерживает, не дает нашим отношениям развиваться? Что мы можем сделать вместе, чтобы изменить это? Что я могу сделать для тебя, чтобы каждый из нас получил то, что ему нужно? Что происходит в нашей сексуальной жизни?

Старайтесь понять причины

Перед вами стоит задача разобраться, связаны ли причины охлаждения именно с вашими отношениями или с другими личными проблемами. Если это первый вариант, тогда есть смысл обсудить все это так, как описано выше.

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Если же это все-таки другие личные проблемы, то человек должен взять на себя ответственность за свои обстоятельства и что-то сделать. В это время другой партнер может только активнее заниматься собственной жизнью и помогать настолько, насколько это возможно.