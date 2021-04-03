Медицинские исследования показывают, что дети с расстройствами сна чаще страдают от аллергии, ушных инфекций и проблем со слухом. У них чаще возникают социальные и эмоциональные проблемы. Какое еще негативное влияние оказывает недостаток сна ребенка – читайте в материале.

Какие проблемы возникают у детей из-за расстройства сна

Недостаток сна у ребенка приводит к перееданию. Медицинские исследования показывают, что недостаток сна влияет на выработку гормонов, которые регулируют чувство голода, вызывают аппетит и склонность человека к употреблению высококалорийной и углеводной пищи.

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Также влияет на усвоение сахара организмом и вызывает невосприимчивость к инсулину. А это уже приводит к сахарному диабету. Согласно статистике, в последние годы наблюдается резкий рост детского ожирения и сахарного диабета инсулиннезависимого типа.



Детское переедания / Фото Kansas Living Magazine​

Возникает тревожность и депрессия. Исследования подтверждают, что бессонница часто предшествует развитию депрессии. Недостаток сна приводит к выработке гормона стресса кортизола, который может привести к тревожности.

Чтобы устранить или снизить симптомы тревожности или депрессии, медики в первую очередь прилагают усилия к тому, чтобы нормализовать сон пациента.



Нормализовать сон / Фото Raising Children Network

Кроме этого, недостаток сна может замедлить физическое развитие ребенка. В периоды глубокого сна наблюдается высокий уровень гормона роста в крови. Поскольку расстройства сна приводят к снижению выработки гормона, это влияет на рост и вес малыша.

Кроме этого, снижается иммунитет, ведь во время сна выделяется вещество "интерлейкин-1", которое укрепляет иммунитет.

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С детьми, которые не спят достаточное количество времени, чаще происходят несчастные случаи. Они могут получить травму на детской площадке или упасть с велосипеда. К сожалению, вероятность несчастного случая только растет, когда расстройство сна имеет хронический характер.