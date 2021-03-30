Будет ли малыш больше похож на маму или на папу - зависит от доминантных признаков. Однако есть вещи, которые с большей вероятностью малыш унаследует именно от своего отца

• Структура волос

В первые годы жизни структура, толщина и цвет волос ребенка может измениться несколько раз. Однако преимущественно свою прическу ребенок наследует от отца. Особенно, если это кудри.

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• Губы

Помните, как в свое время вы не могли налюбоваться улыбкой любимого? Такая же очаровательная улыбка будет у вашего малыша. А вместе с ней форма и пухлость губ, как у папы. Кроме этого, может передаться ямочка на подбородке.



Отцовские гены / Фото Medical Daily

• Структура и состояние зубов

Если папа страдает любыми стоматологическими заболеваниями, то, скорее всего, они передадутся и ребенку. Особенно это касается прикуса, формы зубов и состояния десен. Так что, если папа в детстве был частым гостем в стоматологическом кабинете, также регулярно будет посещать врача и малыш.

• Поза для сна

Наверное, каждый видел в социальных сетях фото, на которых изображены дети и их отцы спящие в одинаковых позах. Это абсолютно не случайность. Позу для сна ребенок на генетическом уровне наследует от своего отца.



Похожие позы во время сна / Фото Flickr

• Тяга к риску

Желание рисковать и тяга к азарту – качества, которые ребенок наследует именно от отца. Если мужчина азартный, любит риск и решать дела сгоряча, то, в большинстве случаев, такими же качествами будет наделен ребенок.

• Рост

Еще один важный показатель, который ребенок наследует от своего отца – рост. Гены, отвечающий за рост будущего малыша передаются именно по мужской линии. Важный момент, что мальчики могут быть даже выше, чем их родители. Причиной тому является генетическая память, которая "сохраняет данные" сразу о нескольких поколениях.

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• Пол

Благодаря тому, что мужской набор хромосом, отличается от женского, именно отец отвечает за то, кто же родится в семье – мальчик или девочка.