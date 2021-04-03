Медичні дослідження показують, що діти з розладами сну частіше страждають від алергії, вушних інфекцій і проблем зі слухом. У них частіше виникають соціальні та емоційні проблеми. Який ще негативний вплив має нестача сну на дитину – читайте у матеріалі.

Які проблеми виникають у дітей через розлад сну

Нестача сну в дитини призводить до переїдання. Медичні дослідження показують, що брак сну впливає на вироблення гормонів, які регулюють відчуття голоду, викликають апетит і схильність людини до вживання висококалорійної й вуглеводної їжі.

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Також впливає на засвоювання цукру організмом та викликає несприйнятливість до інсуліну. А це вже призводить до цукрового діабету. Згідно зі статистикою, в останні роки спостерігається різке зростання дитячого ожиріння й цукрового діабету інсулінонезалежного типу.

Дитяче переїдання / Фото Kansas Living Magazine

Виникає тривожність та депресія. Дослідження підтверджують, що безсоння часто передує розвитку депресії. Брак сну призводить до вироблення гормону стресу кортизолу, який може призвести до тривожності.

Щоб усунути або знизити симптоми тривожності або депресії, медики в першу чергу докладають зусиль до того, щоб нормалізувати сон пацієнта.

Нормалізувати сон / Фото Raising Children Network

Крім цього, нестача сну може уповільнити фізичний розвиток дитини. У періоди глибокого сну спостерігається найвищий рівень гормону росту в крові. Оскільки розлади сну призводять до зниження вироблення гормону, це впливає на зріст і вагу малюка.

Крім цього, знижується імунітет, адже під час сну виділяється речовина "інтерлейкін-1", що зміцнює імунітет.

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З дітьми, які не сплять достатню кількість часу, частіше відбуваються нещасні випадки. Вони можуть отримати травму на дитячому майданчику або впасти з велосипеда. На жаль, вірогідність нещасного випадку тільки зростає, коли розлади сну мають хронічний характер.