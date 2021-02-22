Когда мама Натали Суэйн увидела в социальных сетях необычный способ вознаграждений для детей, то решила его также испытать. Для этого женщина купила коробку и заполнила ее призами, которые должна была давать своим детям 8 и 12 лет.

Призы для малышей бывают трех типов: бронзовые, серебряные и золотые. Однако для того, чтобы их получить, нужно услышать от мамы определенную похвалу.

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► Бронза

"Ты хорошо справился", "Ты проявил вежливость", "Молодец", "Ты старательно пытался" либо не спорили.



Коробка с призами / Фото The Sun

► Серебро

"Вау", "Ты очень хорошо справился", "Спасибо", "Ты был очень милым", "Это было прекрасно", "Ты выполнил свою работу по дому".

► Золото

"Это было невероятно", "Впечатляющий результат", "Ты очень помог маме", "Я очень горжусь тобой", "Ты постарался изо всех сил", "Ты без лишних разговоров выполнил свою работу по дому", "Это было невероятно".



Вознаграждение для детей / Фото The Sun

Что дают награды

Бронза позволяет ложиться спать на 15 минут позже или, например, устроить пижамную вечеринку. Серебро – спать не в постели, а где-нибудь еще. Кроме того, можно ложиться спать на полчаса позже, поиграть в игру онлайн или получить какие-то деньги.

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Золотая награда позволяет получить большую сумму денег, дольше поиграть в игру онлайн, лечь спать на 1 – 2 часа позже или же могут быть разные подарки.