Коли мама Наталі Суейн побачила у соціальних мережах незвичний спосіб винагород для дітей, то вирішила його також випробувати. Для цього жінка купила коробку та заповнила її призами, які мала давати своїм дітям 8 та 12 років.

Призи для малюків бувають трьох типів: бронзові, срібні та золоті. Проте для того, щоб їх отримати, потрібно почути від мами певну похвалу.

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► Бронза

"Ти добре впорався", "Ти проявив ввічливість", "Молодець", "Ти старанно намагався" або не сперечалися.



Коробка з призами / Фото The Sun​

► Срібло

"Вау", "Ти дуже добре впорався", "Дякую", "Ти був дуже милим", "Це було чудово", "Ти виконав свою роботу по дому".

► Золото

"Це було неймовірно", "Вражаючий результат", "Ти дуже допоміг матусі", "Я тобою дуже пишаюся", "Ти постарався щосили", "Ти без зайвих розмов виконав свою роботу по дому", "Це було неймовірно".



Винагорода для дітей / Фото The Sun​

Що дають нагороди

Бронза дозволяє лягати спати на 15 хвилин пізніше або, наприклад, влаштувати піжамну вечірку. Срібло – спати не в ліжку, а де-небудь ще. Крім того, можна лягати спати на пів години пізніше, пограти в гру онлайн або отримати якісь гроші.

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Золота нагорода дозволяє отримати більшу суму грошей, довше пограти в гру онлайн, лягти спати на 1 – 2 години пізніше чи можуть бути різні подарунки.