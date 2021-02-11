Мама двух девочек с ником Emmahore показала в тикток, как поймала годовалую дочь Эмилию на маленькой хитрости.

На видео можно увидеть, как молодая мама, наблюдала за своей младшей дочерью через "видеоняню" – это монитор, который позволяет следить за малышом, когда взрослые находятся в другой комнате.

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Однако вместо того, чтобы спать, девочка сидела в своей кроватке и поливала ее молоком из детской бутылочки.

"Эмилия, нет!" – сказала мать малышке. Услышав ее голос, девочка замерла и не понимала, что происходит. В следующую секунду она смотрела на "видеоняню", а потом смешно упала лицом вперед. Девочка даже замерла, чтобы более реально выглядело, что она на самом деле спит.

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Пользователи социальной сети оценили талант малышки. Они отметили, что с такой актерской игрой она будет убедительна во множестве ролей. Кроме этого, пользователи писали следующее: "Она "отключилась" как персонаж из мультфильма "История игрушек", "Будущий гений криминального мира", "Она умная. И будет становиться только умнее".

Смотрите видео: что сделала Эмилия