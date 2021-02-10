Негативное и положительное влияние рекламы на ребенка: как предотвратить опасность
Реклама может иметь и положительное, и отрицательное влияние на ребенка. Все зависит от содержания, качества рекламы и того, как в ней подается определенный товар.
Источник:Child develop
Рекламные агентства используют все возможные средства: от телевидения и билбордов к социальным сетям. Ребенок никак не может избежать ее просмотра и влияния. Поэтому, чтобы уменьшить негативное влияние рекламы, родителям нужно научить ребенка воспринимать ее критически.
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Положительное влияние
► Реклама может служить источником полезной информации. Например, помещать информацию об инновациях и передовых технологиях. Ребенок сможет узнавать о новых разработках и о новых товарах, которые появляются на рынке.
► Реклама натуральных продуктов может способствовать развитию у ребенка навыков здорового питания.
► Реклама продуктов гигиены также поможет сформировать полезные привычки.
► Реклама бывает мотивационной по содержанию, поощряя ребенка достигать важных жизненных целей или рассуждать о выборе профессии.
Размышлять над выбором профессии / Фото Ministry of Education
► Реклама, демонстрирующий, как дети помогают родителям дома, бережно относятся к природе и т.д., поощряет делать такие же действия.
► Реклама может способствовать социальному развитию ребенка, а именно формированию у нее эмпатии, чувства гражданского долга.
► Социальная реклама способна привлекать внимание ребенка к важным социальным проблемам и способствовать его участия в их решении.
► Реклама может содержать предупреждение. Например, вред алкоголя, курения. Это поможет детям осознавать опасность определенных явлений и избегать их в будущем.
Негативное влияние
Хотя реклама имеет довольно много положительных и важных преимуществ, однако негативное влияние на ребенка гораздо больше и мощнее.
► Реклама использует стратегии, которые направлены на то, чтобы товар приобрели. Подпадая под такое влияние, ребенок может потребовать от родителей покупать ему товары, который он увидел.
► В рекламе часто используются опасные для ребенка манипуляции.
► Компании используют яркую рекламу, призванную увеличить продажи товаров. Под влиянием такой рекламы у детей развивается склонность импульсивно покупать.
► В рекламе товары и образы людей часто представлены неправдоподобно или преувеличено. Дети нередко понимают такие образы как реальные.
Влияние рекламы на ребенка / Фото WETA
► Реклама прививает детям материалистические взгляды на мир. Воспринимая рекламу, дети приходят к выводу, что залог комфортной и счастливой жизни – дорогие вещи.
► Просмотр рекламы часто развивает стремление иметь вещи только известных и дорогих брендов. При этом дети начинают негативно относиться к недорогим, но качественным вещам.
► Развитие привычек нездорового питания. Например, в рекламе продуктов питания обычно представлены большие порции пищи. Также нередко рекламируется фаст-фуд и другие нездоровые пищевые продукты. Частое их употребление – путь к ожирению.
► У детей иногда снижается самооценка, потому что им хочется иметь вещи, которые они видят в рекламе. Особенно, если они есть в их одноклассников или друзей.
► Часто показывается яркая и гламурная жизнь. Просмотр такой рекламы может вести к потере связи с реальностью.
► Реклама часто строится на сравнении. При этом высмеиваются люди, которые не пользуются рекламируемым товаром. В результате ребенок сравнивает себя с другими людьми и чувствовать себя неполноценным.
► Иногда в рекламе показываются примеры плохого поведения: ложь, лицемерие. Ребенок может прийти к выводу, что такое поведение допустимо.
Как обезопасить ребенка от негативного влияния рекламы
Родители должны научить детей критически относиться к рекламе, а также объяснять, что в жизни важно не только материальная основа.
- Сократите время, которое ребенок проводит перед компьютером и экраном телевизора. Не прекращайте наблюдать, какой именно контент просматривает малыш.
- Когда ребенок просит что-то купить, спросите у него, почему он хочет эту вещь. Это откроет для вас возможность объяснить ему, как работает реклама.
- Расскажите ребенку, почему реклама не соответствует жизненным реалиям. Это поможет ребенку критически оценивать ее.
- Помогите ребенку понять разницу между желаниями и потребностями. Приучите его просить только те вещи, в которых он действительно нуждается.
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Стоит объяснить малышу, что главная цель рекламы – убедить человека, что ему необходима определенная вещь. Откровенный разговор с ребенком о влиянии рекламы даст шанс защитить его от негативного воздействия.
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