Реклама может иметь и положительное, и отрицательное влияние на ребенка. Все зависит от содержания, качества рекламы и того, как в ней подается определенный товар.

Рекламные агентства используют все возможные средства: от телевидения и билбордов к социальным сетям. Ребенок никак не может избежать ее просмотра и влияния. Поэтому, чтобы уменьшить негативное влияние рекламы, родителям нужно научить ребенка воспринимать ее критически.

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Положительное влияние

► Реклама может служить источником полезной информации. Например, помещать информацию об инновациях и передовых технологиях. Ребенок сможет узнавать о новых разработках и о новых товарах, которые появляются на рынке.

► Реклама натуральных продуктов может способствовать развитию у ребенка навыков здорового питания.

► Реклама продуктов гигиены также поможет сформировать полезные привычки.

► Реклама бывает мотивационной по содержанию, поощряя ребенка достигать важных жизненных целей или рассуждать о выборе профессии.



Размышлять над выбором профессии / Фото Ministry of Education

► Реклама, демонстрирующий, как дети помогают родителям дома, бережно относятся к природе и т.д., поощряет делать такие же действия.

► Реклама может способствовать социальному развитию ребенка, а именно формированию у нее эмпатии, чувства гражданского долга.

► Социальная реклама способна привлекать внимание ребенка к важным социальным проблемам и способствовать его участия в их решении.

► Реклама может содержать предупреждение. Например, вред алкоголя, курения. Это поможет детям осознавать опасность определенных явлений и избегать их в будущем.

Негативное влияние

Хотя реклама имеет довольно много положительных и важных преимуществ, однако негативное влияние на ребенка гораздо больше и мощнее.

► Реклама использует стратегии, которые направлены на то, чтобы товар приобрели. Подпадая под такое влияние, ребенок может потребовать от родителей покупать ему товары, который он увидел.

► В рекламе часто используются опасные для ребенка манипуляции.

► Компании используют яркую рекламу, призванную увеличить продажи товаров. Под влиянием такой рекламы у детей развивается склонность импульсивно покупать.

► В рекламе товары и образы людей часто представлены неправдоподобно или преувеличено. Дети нередко понимают такие образы как реальные.



Влияние рекламы на ребенка / Фото WETA

► Реклама прививает детям материалистические взгляды на мир. Воспринимая рекламу, дети приходят к выводу, что залог комфортной и счастливой жизни – дорогие вещи.

► Просмотр рекламы часто развивает стремление иметь вещи только известных и дорогих брендов. При этом дети начинают негативно относиться к недорогим, но качественным вещам.

► Развитие привычек нездорового питания. Например, в рекламе продуктов питания обычно представлены большие порции пищи. Также нередко рекламируется фаст-фуд и другие нездоровые пищевые продукты. Частое их употребление – путь к ожирению.

► У детей иногда снижается самооценка, потому что им хочется иметь вещи, которые они видят в рекламе. Особенно, если они есть в их одноклассников или друзей.

► Часто показывается яркая и гламурная жизнь. Просмотр такой рекламы может вести к потере связи с реальностью.

► Реклама часто строится на сравнении. При этом высмеиваются люди, которые не пользуются рекламируемым товаром. В результате ребенок сравнивает себя с другими людьми и чувствовать себя неполноценным.

► Иногда в рекламе показываются примеры плохого поведения: ложь, лицемерие. Ребенок может прийти к выводу, что такое поведение допустимо.

Как обезопасить ребенка от негативного влияния рекламы

Родители должны научить детей критически относиться к рекламе, а также объяснять, что в жизни важно не только материальная основа.

Сократите время, которое ребенок проводит перед компьютером и экраном телевизора. Не прекращайте наблюдать, какой именно контент просматривает малыш. Когда ребенок просит что-то купить, спросите у него, почему он хочет эту вещь. Это откроет для вас возможность объяснить ему, как работает реклама. Расскажите ребенку, почему реклама не соответствует жизненным реалиям. Это поможет ребенку критически оценивать ее. Помогите ребенку понять разницу между желаниями и потребностями. Приучите его просить только те вещи, в которых он действительно нуждается.

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Стоит объяснить малышу, что главная цель рекламы – убедить человека, что ему необходима определенная вещь. Откровенный разговор с ребенком о влиянии рекламы даст шанс защитить его от негативного воздействия.