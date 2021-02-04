Бывают случаи, когда родители слишком заботятся и контролируют своего ребенка. Что только вредит, ведь малыш не получает нужного опыта.

Источник: Мой ребенок

• Не ищите друзей ребенку

Учитывая свой жизненный опыт, родители считают, что они лучше знают с кем дружить их ребенку. Забывая при этом, что ребенок – тоже человек. У него также есть свои взгляды на жизнь и предпочтения. Не навязывайте ребенку друзей – оставьте ему право выбора.

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• Не делайте вместо него уроки

Родители могут объяснить определенный непонятный материал или поразмышлять вместе на какую-то тему. Однако делать уроки только, чтобы ребенок получил хорошую оценку – плохая идея. Он никогда не захочет учиться самостоятельно, если будет знать, что родители всегда подстрахуют.



Не делайте уроки вместо ребенка / Фото Parenting for Brain

• Не вмешивайтесь в конфликты с другими детьми

Если малыш попал в сложную ситуацию и ссорится с другим ребенком, не стоит спешить вмешиваться. Для родителей их ребенок всегда прав, но, как показывает жизнь, – не всегда. Дайте детям самостоятельно разобраться в ситуации, ведь так смогут сформироваться навыки коммуникации.

• Не отвечайте на вопросы, которые поставили малышу

Если вашему ребенку задают вопрос, не спешите отвечать за него. Психологи отметили, что такое поведение родителей говорит об их желании постоянно контролировать малыша.

• Не убирайте за ребенком его пространство

У каждого человека есть обязанности, должны они быть и у ребенка. Личная территория ребенка – это его комната, следовательно, его обязанность следить там за порядком.



Уборка в комнате / Фото North State Parent magazine

При этом маму раздражает беспорядок в доме и часто ей проще убрать самой. Однако тогда не удастся воспитать у ребенка привычку к чистоте и порядке.

• Не договаривайтесь о школьных оценках

Оценки – это показатель целеустремленности ребенка и умение добиваться поставленных целей. Дайте ему возможность получать заслуженные оценки за свой труд и знания. Иначе он никогда не поймет в чем ценность знаний.

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• Не выбирайте хобби

Ваши нереализованные детские мечты совсем не обязательно могут быть интересными для ребенка. Дайте малышу возможность сделать выбор и самореализоваться.