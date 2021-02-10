Реклама може мати і позитивний, і негативний вплив на дитину. Усе залежить від змісту, якості реклами й того, як у ній подається певний товар.

Рекламні агентства використовують усі можливі засоби: від телебачення та білбордів до соціальних мереж. Дитина ніяк не може уникнути її перегляду та впливу. Тому, щоб зменшити негативний вплив реклами, батькам потрібно навчити дитину сприймати її критично.

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Позитивний вплив

► Реклама може слугувати джерелом корисної інформації. Наприклад, уміщувати інформацію про інновації та передові технології. Дитина зможе дізнаватися про нові розробки та про нові товари, які з'являються на ринку.

► Реклама натуральних продуктів може сприяти розвитку в дитини навичок здорового харчування.

► Реклама продуктів гігієни також допоможе сформувати корисні звички.

► Реклама буває мотиваційною за змістом, заохочуючи дитину досягати важливих життєвих цілей або розмірковувати про вибір професії.



Розмірковувати над вибором професії / Фото Ministry of Education​

► Реклама, що демонструє, як діти допомагають батькам удома, дбайливо ставляться до природи тощо, заохочує робити такі ж дії.

► Реклама може сприяти соціальному розвитку дитини, а саме формуванню в неї емпатії, почуття громадянського обов'язку.

► Соціальна реклама спроможна привертати увагу дитини до важливих соціальних проблем та сприяти її участі у їх вирішенні.

► Реклама може містити попередження. Наприклад, шкоду алкоголю, куріння. Це допоможе дітям усвідомлювати небезпеку певних явищ і уникати їх у майбутньому.

Негативний вплив

Хоч реклама має досить багато позитивних та важливих переваг, проте негативний вплив на дитину набагато більший та потужніший.

► Реклама використовує стратегії, які спрямовані на те, що товар придбали. Підпадаючи під такий вплив, дитина може почати вимагати від батьків купувати їй товари, який вона побачила.

► У рекламі часто використовуються небезпечні для дитини маніпуляції.

► Компанії використовують яскраву рекламу, покликану збільшити продаж товарів. Під впливом такої реклами в дітей розвивається схильність імпульсивно купувати.

► У рекламі товари й образи людей часто представлені неправдоподібно або перебільшено. Діти нерідко розуміють такі образи як реальні.



Вплив реклами на дитину / Фото WETA​

► Реклама прищеплює дітям матеріалістичні погляди на світ. Сприймаючи рекламу, діти доходять висновку, що запорука комфортного й щасливого життя – дорогі речі.

► Перегляд рекламу часто розвиває прагнення мати речі тільки відомих і дорогих брендів. При цьому діти починають негативно ставитися до недорогих, але якісних речей.

► Розвиток звичок нездорового харчування. Наприклад, у рекламі продуктів харчування зазвичай представлені великі порції їжі. Також нерідко рекламуються фаст-фуд та інші нездорові харчові продукти. Часте їх вживання – шлях до ожиріння.

► У дітей іноді знижується самооцінка, бо їм хочеться мати речі, які вони бачать у рекламі. Особливо, якщо вони є у їх однокласників або друзів.

► Часто показується яскраве та гламурне життя. Перегляд такої реклами може вести до втрати зв'язку з реальністю.

► Реклама часто будується на порівнянні. При цьому висміюються люди, які не користуються рекламованим товаром. У результаті дитина порівнюватиме себе з іншими людьми й почуватиметься неповноцінною.

► Іноді в рекламі показуються приклади поганої поведінки: брехня, лицемірство. Дитина може дійти висновку, що така поведінка допустима.

Як убезпечити дитину від негативного впливу реклами

Батьки повинні навчити дітей критично ставитися до реклами, а також пояснювати, що в житті важлива не тільки матеріальна основа.

Скоротіть час, який дитина проводить перед комп'ютером і екраном телевізора. Не припиняйте спостерігати, який саме контент переглядає малюк. Коли дитина просить щось купити, запитайте в неї, чому вона хоче цю річ. Це відкриє для вас можливість пояснити їй, як працює реклама. Розкажіть дитині, чому реклама не відповідає життєвим реаліям. Це допоможе дитині критично оцінювати її. Допоможіть дитині зрозуміти різницю між бажаннями й потребами. Привчіть її просити тільки ті речі, яких вона справді потребує.

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Варто пояснити малюку, що головна мета реклами – переконати людину, що їй необхідна певна річ. Відверта розмова з дитиною щодо впливу реклами дасть шанс захистити її від негативного впливу.