Чего не нужно ждать от ребенка: важная подборка для родителей
Каждый ребенок уникален, однако психология взросления у всех преимущественно одинакова. Какие существуют главные заблуждения родителей относительно малышей, что взрослеют, – читайте в материале.
► Дети будут соблюдать советов взрослых
Дети, особенно когда они уже взрослые, – это свободные и самостоятельные люди. Преимущественно они могут прислушиваться к вашим советам, но будут делать так, как сами считают нужным.
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► Дети будут идти по пути, который выбрали для них родители
Дети не обязаны поступать так, как этого хотят родители. И их выбор нужно уважать. У них не просто могут быть, но и есть свои мечты и планы на жизнь.
Детские мечты / Фото MindChamps
► Дети будут всего благодарны родителям
Обычное чувство благодарности действительно чувствуют дети, но уже во взрослом возрасте, а иногда и когда они сами становятся родителями. Однако в детстве не ждите от них такой отдачи, которую хотите получить. Это нормально, когда дети воспринимают вашу заботу, как долг, за что не стоит благодарить.
Дети и родители / Фото Geekychap
► Ребенок будет умным
Ребенок должен быть не самым умным в классе, а умнее, чем родители в его возрасте. Ведь каждый родитель помнит школьную жизнь и понимает, что дело не в оценках, а в том, каким человеком вырастет ребенок.
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► Ребенок всегда будет рядом
Все дети когда-то вырастают и покидают отчий дом. Это так же естественно, как и сам процесс взросления и желание человека устраивать свою самостоятельную жизнь, которая будет отдельно от родителей.
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