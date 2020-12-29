Люди все еще продолжают сравнивать себя с другими. Это может быть относительно внешнего вида, уровня образования, успехов на работе или состоянием здоровья. Когда сравнения происходит в отношении детей, то их оценивают только за их действиями. Родители так делают, ведь это часть человеческой природы.

Детей могут сравнивать не только с чужим малышом, но и, например, с двоюродными братьями или сестрами. Об этом сообщили в издании Child develop.

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Что происходит, когда ребенка сравнивают

Все это негативно влияет на ребенка, а именно на его развитие. При этом родители также испытывают негативный эффект, ведь начинают думать: "Мы плохие родители", "Мы недостаточно делаем для своего ребенка". Также между взрослыми и детьми могут ухудшиться отношения.



Ухудшение отношений родителей и детей / Фото MomJunction

Как избежать сравнений:

Стоит напоминать себе, что сравнение неизбежно. Общаясь с другими родителями, невольно появляться сравнения между своим ребенком и чужим. Здесь стоит работать с самим собой и стараться реже прибегать к сравнениям.

Сравнение и конкуренция – это определенный образ жизни. Не позволяйте сравнением менять привычки и взаимоотношения с ребенком.

Сосредоточьтесь на том, чего вы уже достигли, что у вас хорошо получается. Подумайте, как вам повезло, что у вас есть такой ребенок.

У каждого человека есть определенные слабости, поэтому не стоит с этого беспокоиться. Лучше подумать, какие сильные стороны присущие вам и вашему ребенку.

Гордитесь ребенком. Радуйтесь каждому моменту, который проводите вместе.

Родители всегда хотят, чтобы их ребенок был лучшим. Однако если что-то получается не достаточно хорошо, не стоит расстраиваться. Нужно научиться быть счастливым при любых обстоятельствах и научите этому ребенка.

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Сравнение – это бесконечный процесс, поэтому храните позитивный настрой. Поймите, что ребенку вполне достаточно того, что он уже имеет. Радуйтесь этому – и рано или поздно вы научитесь жить без сравнений.