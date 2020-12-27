Ребенку нужно иметь высокую самооценку, чтобы давать сопротивление тем, кто его задевает, хорошо учиться и радоваться жизни. Однако иногда родители сами неосознанно разрушают восприятия малыша.

Когда случайно ребенок что-то разбил, потерял или испачкал, разгневанные родители могут донести до него, что он недостаточно хорош. Об этом сообщило издание 4mamas.

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Это проявляется в словах: "вот дурак", "негодяй" или в обобщениях "вечно ты все портишь", сравнение с "нормальными детьми", которые якобы так не ведут себя.

Также слова могут передавать недоверие к ребенку: "Отойди, дай я сделаю!", "Слезь немедленно, потому что упадешь!". Естественно, что ребенок, который слышит подобное, решает, что ни на что не способный.



Родители и дети / Фото Freepik

Родители могут ставить слишком сложные задачи. Кажется, что они хотят, чтобы в 4 года малыш уже умел читать, писать на нескольких языках, играть на музыкальных инструментах. А родительское разочарование от того, что ребенок путает цифры и забывает буквы, наталкивает ребенка на недвусмысленные выводы.

Кроме этого взрослые могут не замечать успехов ребенка. Когда родители ежедневно отмечают только проблемы ребенка, то это угнетает. Человеку необходимо хотя бы иногда чувствовать себя победителем.

Запуганные родители уже боятся сказать лишнее слово, чтобы не травмировать ребенка, даже если он действительно навредил. Да, ругать нецелесообразно, но нужно демонстрировать ему, как поступки влияют на отношения.

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Например, разбил мячом окно соседа – деньги родителей были потрачены на компенсацию, поэтому пока не приобретем нового смартфона. При этом следует пояснить, что хорошие поступки также влияют на жизнь.