Люди все ще продовжують порівнювати себе з іншими. Це може бути щодо зовнішнього вигляду, рівня освіти, успіхів на роботі чи станом здоров'ям. Коли порівняння відбувається щодо дітей, то їх оцінюють тільки за їх діями. Батьки так роблять, адже це частина людської природи.

Дітей можуть порівнювати не тільки з чужою малечею, а й, наприклад, з двоюрідними братами чи сестрами. Про це повідомили у виданні Child develop.

Цікаво Як зруйнувати самооцінку дитині: що батькам заборонено робити в процесі виховання

Що відбувається, коли дитину порівнюють

Усе це негативно впливає на дитину, а саме на її розвиток. При цьому батьки також відчувають негативний ефект, адже починають думати: "Ми погані батьки", "Ми недостатньо робимо для своєї дитини". Також між дорослими та дітьми можуть погіршитися стосунки.



Погіршення стосунків батьків та дітей / Фото MomJunction​

Як уникнути порівнянь:

Варто нагадувати собі, що порівняння неминуче. Спілкуючись з іншими батьками, мимоволі з'являтиметься порівняння між своєю дитиною та чужою. Тут варто працювати із самим собою та намагатися рідше вдаватися до порівнянь.

Порівняння й конкуренція – це певний спосіб життя. Не дозволяйте порівнянням міняти звички й взаємини з дитиною.

Зосередьтеся на тому, чого ви вже досягли, що у вас добре виходить. Подумайте, як вам пощастило, що ви маєте таку дитину.

У кожної людини є певні слабкості, тому не варто з того перейматися. Краще подумати, які сильні сторони властиві вам та вашій дитині.

Пишайтеся дитиною. Радійте кожному моменту, який проводите разом.

Батьки завжди прагнуть, аби їхня дитина була найкращою. Проте якщо щось виходить не досить довершено, не варто засмучуватися. Потрібно навчитися бути щасливою за будь-яких обставин і навчіть цього дитину.

До теми Як говорити з дитиною про шкоду алкоголю: дієві поради для батьків

Порівняння – це нескінченний процес, тому зберігайте позитивний настрій. Зрозумійте, що дитині цілком достатньо того, що вона вже має. Радійте цьому – і рано чи пізно ви навчитеся жити без порівнянь.