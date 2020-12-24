Чем раньше родители будут разговаривать с ребенком о вреде алкоголя, тем лучше. Не стоит ждать, пока он достигнет подросткового возраста, чтобы поговорить на эту тему. Вероятно, что в течение его взросления вы и так не раз будете возвращаться к этой теме.

Говорите с ребенком о вреде алкоголя как можно раньше

Это может быть в момент, когда в новостях рассказывают о несчастном случае, который произошел из-за злоупотребления алкоголем. Стоит обсудить с ребенком, даже если ему 6 – 7 лет. Об этом рассказало издание Child develop.

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Например, можно сказать: "Это так грустно. Вот почему детям и подросткам нельзя употреблять алкоголь: детский организм еще не может с ним справиться". Тогда малыш может поинтересоваться, почему взрослым можно, ведь потом происходят такие несчастные случаи.



Говорите с ребенком / Фото Children's Blog

"Для взрослых, которые употребляют алкоголь умеренно, эти изменения от алкоголя – временные. Когда дети пробуют алкоголь до того, он замедляет развитие мозга. Поэтому последствия для них проявляются долго. Кроме того, возникает риск, что во взрослом возрасте у таких детей возникнет алкогольная зависимость. Поэтому важно не употреблять алкоголь, пока не вырастешь ", - предлагают ответить так психологи.

Установить четкие ожидания

Для 7 лет: "Когда можно пить алкогольные напитки? Только во взрослом возрасте".

Для 11 лет: "Я должна заботиться о твоем здоровье. Я знаю, что некоторые твои сверстники пробуют алкоголь. Вероятно, тебе это тоже интересно. Ты всегда можешь рассказать мне все или спросить у меня, что тебя интересует".

Для 15 лет: "Когда ты станешь взрослым, сможешь самостоятельно решать: пить тебе алкогольные напитки или нет. Однако сейчас я должна позаботиться о тебе. Употребление алкоголя является нарушением закона. Кроме того, это опасно для тебя. Я хочу, чтобы ты заботился о своей безопасности, чтобы у тебя была лучшая жизнь сейчас и в будущем ".

Для любого возраста: "Курить марихуану нельзя. Твой мозг все еще развивается, и любая психоактивное вещество влияет на него. Когда ты станешь взрослым, ты сам сделаешь свой выбор. Но я ожидаю от тебя, что ты не будешь курить ее, пока не достигнешь совершеннолетнего возраста ".

Высказывайте факты еще до того, как они понадобятся

Подросток может сказать, что многие сверстников уже пробовали, то почему он должен ждать. Можете привести ему следующие аргументы:

Поскольку твой мозг все еще развивается, употребление алкоголя меняет его работу. Иными словами, алкоголь делает тебя менее умным и менее счастливым – на всю жизнь.

У детей, которые пробуют алкоголь до 15 лет, вероятность развития зависимости в 4 раза выше, чем у тех, кто впервые попробовал его после 20 лет.

Под влиянием алкоголя подростки не могут хорошо думать и могут совершать поступки, о которых впоследствии пожалеют.

Это может плохо сказаться на твоей физической форме. Аргумент может быть особенно убедительным для детей, занимающихся спортом или следят за своим весом.

Оставайтесь открытыми для общения

Дети часто проверяют, не слишком ли бурно реагируют родители, прежде чем рассказывать о своих наибольшие проблемы.

Когда ребенок рассказывает, как его одноклассники пробовали алкоголь, не спешите говорить: "Это ужасно!". Стоит набраться терпения и расспросить ребенка. Не осуждайте, а подведите к мнению о вреде алкоголя. Это можно сделать благодаря наводящим вопросом.

Учите ребенка, а не пытайтесь контролировать

Родители не могут постоянно контролировать ребенка. Однако имеют возможность привить ему правильные ценности и здравый смысл.

Подавайте ребенку хороший пример и разговаривайте с ней. Ставьте ребенку вопросы, чтобы заставить его задуматься о том, что для него важно и кем он хочет быть. Внимательно слушайте, что вам говорит ребенок.



Не контролирует, а учите / Фото Mommy Enterprises

Убедитесь, что у ребенка есть другие способы проводить свободное время

Подростки постоянно испытывают себя в новых ситуациях. Им нужен азарт и риск. Поэтому поощряйте ребенка безопасно удовлетворять свои потребности. Например, он может кататься на скейтборде, заниматься скалолазанием или записаться на курсы актерского мастерства.

Научите говорить "нет"

Когда родители требуют от ребенка полного подчинения, впоследствии он не умеет отказывать. Если хотите, чтобы ребенок во всем слушался вас, помните, что ваши решения тоже не всегда бывают правильными.

Лучше привить ему нравственные ценности и тогда он будет поступать правильно, независимо от того, что ему говорят.

Придумайте план, как вы можете помочь вашему ребенку

Придумайте с подростком определенное слово или просто смайлик, который будет означать: "Приезжай и забери меня". Когда вы получите такое сообщение от ребенка, вы должны забрать его с вечеринки. Если вы придумаете слово, это позволит подростку сказать своим друзьям, что строгие родители заставляют его вернуться домой по семейным обстоятельствам.

Не допускайте, чтобы ваше промедление приводило к плохим последствиям. Скажите ребенку: "Не стесняйся звонить мне, если у тебя или у твоих друзей возникнут проблемы. Не бойся наказания, звони – я всегда помогу".

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Покажите ребенку пример здорового образа жизни

Исследования показали, что дети чаще всего употребляют алкоголь под влиянием дурного примера родителей. Поэтому, если взрослые много пьют, то ребенок с большой вероятностью также начнет употреблять алкоголь с раннего возраста.