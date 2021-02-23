Часто на поведение ребенка влияет атмосфера, в которой он растет. Конечно, никто из родителей не учит ребенка быть слабым или агрессивным, но есть много фраз взрослых, которые остаются в детской памяти и в будущем формируют не самое лучшее поведение малыша.

Допрос с обвинениями

Если, например, ребенка обидели, то родители сразу пытаются выяснить, что случилось. "А почему воспитательница тобой недовольна? Что ты сделал?", "А не нужно было лезть к этому мальчику!", "А зачем ты взял его игрушку?" – все эти фразы показывают ребенку, что он виновен даже в том случае, если его обидели.

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Если так и продолжать, то ребенок привыкнет видеть причину недостойного поведения окружения в себе и начнет оправдывать своих обидчиков. Никто из родителей не хочет, чтобы у дочки была низкая самооценка и она оправдывала мужа, который ее унижает, или бьет. Или, чтобы сын мог думать, что есть причина, которая разоешает ударить женщину.



Допрос с обвинениями / Фото Barcelona Metropolitan

"Он не хотел тебя обидеть"

Такая фраза может побудить ребенка к мысли, что насилие можно оправдывать. Да, оскорбил, но если он не хотел этого делать, то можно все спустить негодяю с рук. Если говорить это девочке очень часто, она может подумать, что в такой ситуации даже неприлично обижаться, ведь человек не нарочно так сделал. Из-за этого появляются женщины, которые готовы прощать своих агрессивных мужчин после слезных извинений с их стороны.

"Тебе показалось" или "Не выдумывай"

Если ребенок сообщает, что ему сказали что-то неприятное или как-то обидели, а вы отвечаете, что не могло этого быть – это может плохо повлиять на ребенка. Иногда это сопровождается фразами: "Тебе показалось!" или "Не выдумывай". Из-за таких действий ребенок привыкает, что его чувства не нужно учитывать, а главное то, что чувствуют другие.



Что не стоит говорить ребенку / Фото Cincinnati Children's Blog

Такие люди становятся жертвами в 90% – им лгут, их водят вокруг пальца, не уважают, они готовы подстраиваться под интересы других, а не отстаивать свои.

"Что на тебе надето"

Регулярно критиковать внешний вид ребенка – это значит показывать плохой пример. Например, ребенок будет думать, что обсуждать, как выглядят другие люди – нормально. Как результат, дети не будут знать элементарных норм поведения в обществе и не будут понимать, почему от них отворачиваются после очередных "комплиментов".

В худшем случае у ребенка могут сформироваться комплексы, связанные с внешностью. Он будет считать нормальным, когда ему постоянно делают замечания.

"Он же мальчик"

Когда сын в чем-то провинился, а родители оправдывают его поведение тем, что "мальчики они такие, это им свойственно" – может иметь плохие последствия. Например, эта фраза может поселить в нем уверенность, что мужчинам, в отличие от женщин, разрешено все.

"Ты просто ему нравишься"

Когда дочь спрашивает у вас, почему одноклассник постоянно ее оскорбляет, никогда не отвечайте ей, что она просто ему симпатична и такими действиями он хочет обратить на себя внимание. Разве так проявляют симпатию? Нет, ребенок цепляется к вашей дочери, потому что не умеет в правильной форме выражать свои эмоции, ведь этому не учили родители.

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Если девочки будут думать, что обиды от парней – это признаки симпатии, в будущем они будут мириться с недостойным поведением противоположного пола, оправдывая его. А ребята будут выражать свои чувства к девушкам не через заботу, ласку и уважение, а через унижение.